Виїзд чоловіків за кордон — ДПСУ попередила про зміни, які запрацюють з 17 липня

Перевірка авто на кордоні України. Фото: ДПСУ

З 17 липня 2024 року в Україні діятимуть нові правила перетину кордону для всіх категорій чоловіків віком від 18 до 60 років. Зокрема для тих, хто був виключений з військового обліку, або має відстрочку від мобілізації.

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Деталі розповів речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Виїзд чоловіків за кордон — яких змін чекати з 17 липня

Речник ДПСУ нагадав, що 16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

З цим пов’язана і реалізація в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Так, за його словами, від 17 липня під час виїзду за кордон чоловіки будуть зобов'язані пред'являти військово-обліковий документ.

"Починаючи з 00:00 17 липня прикордонники при перетині державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України", — пояснив полковник Андрій Демченко.

Демченко підкреслив, юридичну силу матиме як паперовий військово-обліковий документ, так і його електронний варіант. У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на виїзд за межі України, повинна бути відповідна інформація: відомості про виключення з військового обліку за станом здоров’я або дані про отримання відстрочки.

Крім того, відмовлятимуть у виїзді за кордон тим чоловікам, які матимуть статус "у розшуку" в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Таких осіб передаватимуть співробітникам Національної поліції.

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