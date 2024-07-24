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Вступление в вузы во время военного положения в Украине — можно ли это сделать без военного билета

24 июля 2024 22:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как поступить в вуз без военного билета в 2024 году
Украинские абитуриенты. Фото: tv7.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Абитуриенты без действующего военного билета не могут поступить в высшие учебные заведения. Единственный вариант, который можно использовать — это написать заявление, сославшись на письмо Минобразования, с обещанием в течение двух месяцев со дня зачисления предоставить актуальные ВУДы.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Вступление без военного билета

Согласно нововведениям в отечественном законодательстве, для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты должны предоставлять помимо традиционных документов еще и военный билет.

Те же, кто не имеют этого документа или имеют неактуальную версию, без QR-кода, могут быть мобилизованными — потому что без военного билета не смогут поступить в вуз и, соответственно, получить отсрочку от призыва на время обучения.

Что делать такому абитуриенту

Адвокат Андрей Карпенко отметил, что в такой ситуации у военнообязанного гражданина действительно не должны отнести к вузу, а затем и мобилизовать, если состояние его здоровья соответствующее.

Юрист подчеркнул, что фактически единственным выходом является ссылка на письмо Минобразования № 1/10331-23 от 13 июля 2023 года, предложив составить письменное обязательство о том, что в течение двух месяцев со дня зачисления гражданин предоставит действительный военно-учетный документ.

"Но примет такое предложение приемная комиссия или нет — спрогнозировать сложно, потому что вы нарушили порядок военного учета", — ответил такому абитуриенту адвокат.

Напомним, что военнообязанные граждане, поступая в вузы, должны предоставить военно-учетные документы, в частности, военные билеты. Эти документы можно подавать в бумажном виде или электронном, они равноценны.

Добавим, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

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