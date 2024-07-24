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Вступ до ВНЗ під час воєнного стану в Україні — чи можна це зробити без військового квитка

24 липня 2024 22:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як вступити до ВНЧ без військового квитка у 2024 році
Українські абітурієнти. Фото: tv7.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Абітурієнти без чинного військового квитка не можуть вступити до вищих навчальних закладів. Єдиний варіант, який можливо використати — це написати заяву, пославшись на лист Міносвіти, з обіцянкою протягом двох місяців з дня зарахування надати актуальні ВОДи.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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Згідно із нововведеннями у вітчизняному законодавстві, для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнти мають надавати, крім традиційних документів, ще і військовий квиток.

Ті ж, хто не мають цього документа, або мають неактуальну версію, без QR-коду, можуть бути мобілізованими — бо без військового квитка не зможуть вступити до вишу і, відповідно, отримати відстрочку від призову на час навчання.

Що робити такому абітурієнту

Адвокат Андрій Карпенко зазначив, що в такій ситуації у військовозобов’язаного громадянина справді не мають зарахувати до вишу, а потім і мобілізувати, якщо стан його здоров’я є відповідним.

Юрист наголосив, що фактично єдиним виходом є посилання на лист Міносвіти № 1/10331-23 від 13 липня 2023 року, запропонувавши скласти письмове зобов’язання про те, що протягом двох місяців з дня зарахування громадянин надасть дійсний військово-обліковий документ.

"Але прийме таку пропозицію приймальна комісія чи ні — спрогнозувати важко, тому що ви порушили порядок військового обліку", — відповів такому абітурієнту адвокат.

Нагадаємо, що військовозобов'язані громадяни, вступаючи до вишів, мають надати військово-облікові документи, зокрема, військові квитки. Ці документи можна подавати у паперовому вигляді чи електронному, вони є рівноцінними.

Додамо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.

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