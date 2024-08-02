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Потерял военный билет — что делать

2 августа 2024 18:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Восстановление военно-учетного документа – пошаговая инструкция
Военный билет. Фото: Depositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

После потери военного билета военнообязанный гражданин должен обратиться в территориальный центр комплектования. Там он должен предоставить документы, удостоверяющие личность и место жительства или регистрации, а также предположительно пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Средницкий.

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Визит в ТЦК

Если гражданин потерял военный билет, он должен обратиться в территориальный центр комплектования для восстановления этого документа.

В ТЦК гражданин должен уведомить о необходимости восстановления военно-учетного документа и о причинах такого шага.

Что нужно для возобновления военного билета

Для визита в территориальный центр комплектования для восстановления утраченного военного билета военнообязанный гражданин должен принести с собой документы, удостоверяющие его личность и место жительства/регистрации.

Заявление о восстановлении необходимо обязательно зарегистрировать в ТЦК.

Нужно ли проходить ВВК

Кроме того, перед восстановлением военно-учетного документа гражданину предстоит пройти военно-врачебную комиссию.

Этот процесс необходим для того, чтобы установить актуальный вывод о пригодности к военной службе.

Ранее мы писали, что такое временное удостоверение военнообязанного и кто должен его получить.

Напомним, мы рассказывали, какой вид должен выглядеть военным билетом, как заполняется документ и что означает каждый пункт.

Также мы информировали, нужно ли украинцам менять военный билет старого образца на электронный.

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