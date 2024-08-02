Восстановление военно-учетного документа – пошаговая инструкция

Потерял военный билет — что делать
После потери военного билета военнообязанный гражданин должен обратиться в территориальный центр комплектования. Там он должен предоставить документы, удостоверяющие личность и место жительства или регистрации, а также предположительно пройти военно-врачебную комиссию.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Средницкий.
Визит в ТЦК
Если гражданин потерял военный билет, он должен обратиться в территориальный центр комплектования для восстановления этого документа.
В ТЦК гражданин должен уведомить о необходимости восстановления военно-учетного документа и о причинах такого шага.
Что нужно для возобновления военного билета
Для визита в территориальный центр комплектования для восстановления утраченного военного билета военнообязанный гражданин должен принести с собой документы, удостоверяющие его личность и место жительства/регистрации.
Заявление о восстановлении необходимо обязательно зарегистрировать в ТЦК.
Нужно ли проходить ВВК
Кроме того, перед восстановлением военно-учетного документа гражданину предстоит пройти военно-врачебную комиссию.
Этот процесс необходим для того, чтобы установить актуальный вывод о пригодности к военной службе.
Ранее мы писали, что такое временное удостоверение военнообязанного и кто должен его получить.
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