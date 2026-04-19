Вуз требует е-ВУД: студент может предоставить бумажный документ

"Резерв+", который требуют у студента в вузе. Фото: Новини.LIVE

Высшие учебные заведения должны вести воинский учет всех студентов, состоящих на учете в системе ТЦК. Но при этом требовать исключительно электронный военно-учетный документ в вузе не имеют права. Они должны принимать и старые бумажные документы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет студентов

Военный учет в Украине касается не только граждан мужского пола, начиная с 17 лет. Правила воинского учета должны выполнять и все украинские предприятия и организации.

Все эти структуры должны вести учет всех призывников и военнообязанных, которые работают или учатся в этих организациях. Это, в частности,касается и высших учебных заведений.

К юристам обратился гражданин, который является студентом одного из украинских университетов. Он поинтересовался нюансами воинского учета в его вузе и законностью некоторых требований.

Читайте также:

Бумажный документ или "Резерв+"

Студент, в частности, заявил, что получил в университете приказ о том, что надо предоставить электронный ВУД для постановки на воинский учет. При этом, как пояснил мужчина, он имеет только бумажный документ, но со штрихкодом.

Гражданин поинтересовался, законно ли такое требование со стороны руководства университета. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Вуз должен принимать и Ваш бумажный ВУД со штрихкодом".

Дерий объяснил, что существует и другой вариант. Юрист объяснил, какой: "Оформите е-ВУД через "Дію". Это аналогичный документ, как и в "Резерв+", но приложение можете не устанавливать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, сколько времени действует отсрочка для студентов.

Студенты получают отсрочку от мобилизации сроком на семестр, но действовать эта отсрочка будет не более шести месяцев. После этого отсрочка должна быть продлена в автоматическом режиме.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, сможет ли гражданин поступить в вуз, если у его "Резерв+" стоит статус "в розыске".

Если при обновлении данных в "Резерв+" появился статус "в розыске", электронный военно-учетный документ будет считаться недействительным. Таким образом, такое лицо не имеют права зачислить на обучение.