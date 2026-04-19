Виш вимагає е-ВОД: студент може надати паперовий документ

Виш вимагає е-ВОД: студент може надати паперовий документ

Дата публікації: 19 квітня 2026 12:20
"Резерв+", який вимагають у студента в виші. Фото: Новини.LIVE

Вищі навчальні заклади мають вести військовий облік усіх студентів, які перебувають на обліку в системі ТЦК. Та при цьому вимагати винятково електронний військово-обліковий документ у виші не мають права. Вони повинні приймати і старі паперові документи.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік студентів

Військовий облік в Україні стосується не тільки громадян чоловічої статі, починаючи з 17 років. Правила військового обліку мусять виконувати і усі українські підприємства та організації.

Усі ці структури повинні вести облік усіх призовників та військовозобов’язаних, які працюють чи навчаються у цих організаціях. Це, зокрема, стосується і вищих навчальних закладів.

До юристів звернувся громадянин, який є студентом одного із українських університетів. Він поцікавився нюансами військового обліку у його виші та законністю деяких вимог.

Читайте також:

Паперовий документ чи "Резерв+"

Студент, зокрема, заявив, що отримав в університеті наказ про те, що треба надати електронний ВОД для постановки на військовий облік. При цьому, як пояснив чоловік, він має лише паперовий документ, але із штрихкодом.

Громадянин поцікавився, чи законною є така вимога з боку керівництва університету. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Виш повинен приймати і Ваш паперовий ВОД зі штрихкодом".

Дерій пояснив, що існує й інший варіант. Юрист пояснив, який: "Оформіть е-ВОД через "Дію". Це аналогічний документ, як і в "Резерв+", але застосунок можете не встановлювати".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, скільки часу діє відстрочка для студентів.

Студенти отримують відстрочку від мобілізації терміном на семестр, але діятиме ця відстрочка не більше шести місяців. Після цього відстрочка має бути продовжена в автоматичному режимі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи зможе громадянин вступити до ВНЗ, якщо у його "Резерв+" стоїть статус "у розшуку".

Якщо при оновленні даних в "Резерв+" з'явився статус "у розшуку", електронний військово-обліковий документ буде вважатись недійсним. Таким чином, таку особу не мають права зарахувати на навчання.

вузи студенти військовий облік
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
