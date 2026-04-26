Выезд за границу с временной непригодностью: ГПСУ могут не выпустить

Гражданин с временной непригодностью может выехать за границу до окончания срока действия предварительно пройденной ВВК. Но в некоторых случаях пограничники имеют право отказать гражданину в пересечении государственной границы. Поэтому, как пояснили юристы, право выезда придется оформлять через суд.

Временно непригодные граждане

Временная непригодность является статусом, который военнообязанные граждане могут получить по результатам военно-врачебной комиссии. Такое заключение означает, что гражданин не может по тем или иным причинам выполнять воинский долг в течение какого-то короткого времени, обычно от 1 до 12 месяцев.

Временная непригодность не является освобождением от военной службы. Это лишь отсрочка, которая предоставляется для лечения или реабилитации.

К юристам обратился гражданин, который ранее получил статус "временно непригодный". Мужчина поинтересовался, может ли он в период временной непригодности выезжать за границу.

На границе возникнут проблемы

Гражданин отметил, что ему еще не исполнилось 23 года. Юрий Айвазян, учитывая этот факт, отметил: "Не думаю, что будут проблемы, поскольку Вам еще не исполнилось 23 года, а временная непригодность не делает Вас автоматически военнообязанным".

Впрочем, добавил Айвазян, на границе все же могут возникнуть проблемы. Юрист объяснил, когда это может произойти: "Если определенный в решении ВВК о временной непригодности срок повторного прохождения комиссии уже истек".

Адвокат признал, что пограничники в такой ситуации будут иметь право отказать гражданину в пересечении границы. Юрий Айвазян резюмировал: "В таком случае отказ ГПСУ в выезде придется обжаловать в судебном порядке".

Статус "временно непригодный" гражданин может получить только после военно-врачебной комиссии. Бывший ограниченно годный не может автоматически стать временно непригодным.

Временно непригодные граждане обязательно должны пройти в определенные ТЦК сроки повторную военно-врачебную комиссию. Несмотря на это, такие граждане имеют право оформить бронирование на рабочем месте.