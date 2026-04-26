Виїзд за кордон з тимчасовою непридатністю: ДПСУ можуть не випустити

Дата публікації: 26 квітня 2026 15:25
Виїзд за кордон з тимчасовою непридатністю: ДПСУ можуть не випустити
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин з тимчасовою непридатністю може виїхати за кордон до закінчення терміну дії попередньо пройденої ВЛК. Але в деяких випадках прикордонники матимуть право відмовити громадянину у перетині державного кордону. Тож, як пояснили юристи, право виїзду доведеться оформлювати через суд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Тимчасово непридатні громадяни

Тимчасова непридатність є статусом, який військовозобов’язані громадяни можуть отримати за результатами військово-лікарської комісії. Такий висновок означає, що громадянин не може з тих чи інших причин виконувати військовий обов’язок протягом якогось короткого часу, зазвичай від 1 до 12 місяців.

Тимчасова непридатність не є звільненням від військової служби. Це лише відстрочка, яка надається для лікування чи реабілітації.

До юристів звернувся громадянин, який раніше отримав статус "тимчасово непридатний". Чоловік поцікавився, чи може він у період тимчасової непридатності виїжджати за кордон.

На кордоні виникнуть проблеми

Громадянин наголосив, що йому ще не виповнилося 23 роки. Юрій Айвазян, зважаючи на цей факт, зазначив: "Не думаю, що будуть проблеми, оскільки Вам ще не виповнилося 23 роки, а тимчасова непридатність не робить Вас автоматично військовозобов'язаним".

Втім, додав Айвазян, на кордоні все ж можуть виникнути проблеми. Юрист пояснив, коли це може статися: "Якщо визначений у рішенні ВЛК про тимчасову непридатність строк повторного проходження комісії вже сплив".

Адвокат визнав, що прикордонники у такій ситуації матимуть право відмовити громадянину у перетині кордону. Юрій Айвазян резюмував: "В такому випадку відмову ДПСУ у виїзди прийдеться оскаржувати в судовому порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можливо отримати тимчасову непридатність без ВЛК.

Статус "тимчасово непридатний" громадянин може отримати тільки після військово-лікарської комісії. Колишній обмежено придатний не може автоматично стати тимчасово непридатним.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна забронювати тимчасово непридатного громадянина.

Тимчасово непридатні громадяни обов’язково мають пройти у визначені ТЦК терміни повторну військово-лікарську комісію. Попри це, такі громадяни мають право оформити бронювання на робочому місці.

прикордонники виїзд за кордон тимчасово непридатний
Любомир Кучер - редактор, юрист
