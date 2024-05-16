С какими болезни глаз не призовут в армию

Мужчине проверяют зрение. Фото иллюстративное: medclinics.com

Если мужчина слеп на один или два глаза или страдает глаукомой в тяжелой стадии — его не призовут в украинскую армию. Пригодными к военной службе считаются мужчины с близорукостью или дальнозоркостью любого глаза от 3,0 до 6,0 дптр.

Подробный список болезней, с которыми мобилизуют и не мобилизуют в ВСУ, можно найти в обновленном приказе Минобороны Украины.

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С какими болезнями глаз не мобилизуют

Мужчину могут признать непригодным к службе и исключить из воинского учета, если у него:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Болезни глаз, с которыми призывают в ВСУ

В приказе МОУ определен перечень офтальмологических болезней, с которыми мужчину могут мобилизовать:

незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр;

астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр;

дихромазия; аномальная трихромазия любого типа.

Напомним, в Минздраве заявили, что в Украине будут проверять мужчин, получивших статус инвалидности ІІ и ІІІ групп после начала полномасштабной войны.

Ранее боец 3-й ОШБр с позывным AMON предположил, что на фронт могут мобилизовать 20-летних украинцев, поскольку у них нет детей и жен, а здоровье лучше, чем у старших мужчин.