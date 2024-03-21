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С какими болезнями глаза освободят от мобилизации в ВСУ — полный список и нюансы

21 марта 2024 18:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — с какими болезнями глаза не принимают в ряды ВСУ
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. Однако законом предусмотрены категории граждан, которые не могут проходить военную службу из-за болезни даже во время особого периода. В частности из-за болезней глаз.

Так, ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также приказом Минобороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" определен перечень глазных болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации.

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Следовательно, согласно указанным документам, мужчину могут признать непригодным к военной службе с исключением из военного учета, если у него обнаружили:

  • выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций;
  • болезни всех частей глаза, придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций — рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва;
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии;
  • глаукома в тяжелой стадии;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • близорукость или дальнозоркость глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
  • острота зрения ниже 0,1 или слепота;
  • отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

 

Болезни, с которыми не принимают в армию — болезни органов зрения
Военнообязанный проходит медкомиссию. Фото: google.com

При этом следует учитывать, что ВВК признает пригодными к военной службе мужчин, у которых диагностировали:

  • легкую форму глаукомы;
  • близорукость или дальнозоркость до 6,0 дптр;
  • астигматизм любого вида с разностью рефракции до 3,0 дптр;
  • нарушение цветоощущения — дихромазия, аномальная трихромазия.

Ранее мы писали, какие болезни кожи освобождают от мобилизации в ряды ВСУ.

Напомним, мы сообщали, что с этими болезнями нервной системы не призывают на военную службу.

Также мы информировали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за депрессии.

ВСУ
здоровье
болезнь
мобилизация
ВВК
глаза

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