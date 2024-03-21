Мобилизация в Украине 2024 — с какими болезнями глаза не принимают в ряды ВСУ

С какими болезнями глаза освободят от мобилизации в ВСУ — полный список и нюансы
В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. Однако законом предусмотрены категории граждан, которые не могут проходить военную службу из-за болезни даже во время особого периода. В частности из-за болезней глаз.
Так, ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также приказом Минобороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" определен перечень глазных болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации.
Следовательно, согласно указанным документам, мужчину могут признать непригодным к военной службе с исключением из военного учета, если у него обнаружили:
- выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций;
- болезни всех частей глаза, придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций — рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии;
- глаукома в тяжелой стадии;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
- острота зрения ниже 0,1 или слепота;
- отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
При этом следует учитывать, что ВВК признает пригодными к военной службе мужчин, у которых диагностировали:
- легкую форму глаукомы;
- близорукость или дальнозоркость до 6,0 дптр;
- астигматизм любого вида с разностью рефракции до 3,0 дптр;
- нарушение цветоощущения — дихромазия, аномальная трихромазия.
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