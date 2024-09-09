Мобилизация в сентябре 2024 — какие болезни означают статус временно непригодного

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

В Украине до сих пор действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин мобилизуют в ряды ВСУ, но перед этим они обязаны пройти военно-врачебную комиссию, которая определит состояние здоровья и на основе этого даст вывод. Лицо может получить статус "временно непригодного" к военной службе.

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Что это значит, на какой срок предоставляется и с какими болезнями могут признать временно непригодным, пояснил военный адвокат Роман Лихачев.

Что означает статус "временно непригодный"

Его могут получить военнообязанные граждане Украины, нуждающиеся в серьезном лечении или оперативном вмешательстве.

То есть в конкретный промежуток времени лицо не в состоянии выполнять военные обязанности, а потому не может быть мобилизовано.

На какой срок предоставляется статус "временно непригодный"

Решение принимает военно-врачебная комиссия, опирающаяся на состояние здоровья лица. Все зависит от нарушения функций организма, периода лечения и реабилитации.

Временно непригодным человек может быть признан и на короткий промежуток времени, минимум на один месяц. Однако, как правило, такой статус лицо получает на 6-12 месяцев. После истечения срока человеку назначают повторный медосмотр, который является обязательным.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Скриншот с видео на Youtube

С какими болезнями человек становится временно непригодным

Приказ Министерства обороны Украины №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" закрепляет перечень болезней, согласно которому военнообязанные будут признаны временно непригодными:

сифилис, гонококковая инфекция, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, урогенитальный микоплазмоз;

кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз;

после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения;

после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Ранее мы писали, какое наказание ждет украинцев за игнорирование уже начатого прохождения ВВК.

Напомним, мы рассказывали, кто обязан пройти повторную ВВК.

Также мы информировали, когда исключенных могут вернуть на военный учет.