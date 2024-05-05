Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow С какими опухолями мобилизуют в ВСУ — перечень болезней arrow

С какими опухолями мобилизуют в ВСУ — перечень болезней

5 мая 2024 08:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
С какими онкологическими болезнями могут мобилизовать в ВСУ
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото иллюстративное: prozoro.net.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Согласно обновленному приказу Минобороны Украины о прохождении военно-врачебной экспертизы, военнообязанные, имеющие определенные виды новообразований, в том числе злокачественные, пригодны к службе.

Соответствующая информация есть в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Читайте также:

Могут забрать в армию даже со злокачественными опухолями

В приказе МОУ указано, с какими новообразованиями и после каких операций на опухолях мужчина может быть призван в армию. Итак, украинец считается пригодным к службе:

  • после радикального хирургического лечения первичной опухоли (разрешается несение службы в ТЦК, подразделениях тыла);
  • с раком нижней губы, раком кожи (разрешается несение службы в ТЦК, подразделениях тыла);
  • при медленно прогрессирующих и не прогрессирующих с умеренными и незначительными нарушениями функциями кровеносной системы и нечастыми обострениями (разрешается несение службы в ТЦК, подразделениях тыла);
  • с заболеваниями в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения (полностью пригодны к службе).
    список опухолей, с которыми могут призвать в армию
    Скриншот приказа МОУ

С какими опухолями НЕ пригодны к службе:

  • первичные (вторичные) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
  • с быстро и медленно прогрессирующими, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

Также мы сообщали, что мобилизации подлежат украинцы с алкогольной и наркозависимостью. Ранее Минобороны объявили о существенных изменениях в процедуре определения пригодности граждан к военной службе.

ВСУ
болезнь
мобилизация
ТЦК и СП
онкозаболевание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать