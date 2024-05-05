С какими онкологическими болезнями могут мобилизовать в ВСУ

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото иллюстративное: prozoro.net.ua

Согласно обновленному приказу Минобороны Украины о прохождении военно-врачебной экспертизы, военнообязанные, имеющие определенные виды новообразований, в том числе злокачественные, пригодны к службе.

Соответствующая информация есть в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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В приказе МОУ указано, с какими новообразованиями и после каких операций на опухолях мужчина может быть призван в армию. Итак, украинец считается пригодным к службе:

после радикального хирургического лечения первичной опухоли (разрешается несение службы в ТЦК, подразделениях тыла);

с раком нижней губы, раком кожи (разрешается несение службы в ТЦК, подразделениях тыла);

при медленно прогрессирующих и не прогрессирующих с умеренными и незначительными нарушениями функциями кровеносной системы и нечастыми обострениями (разрешается несение службы в ТЦК, подразделениях тыла);

с заболеваниями в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения (полностью пригодны к службе). Скриншот приказа МОУ

С какими опухолями НЕ пригодны к службе:

первичные (вторичные) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

с быстро и медленно прогрессирующими, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

Также мы сообщали, что мобилизации подлежат украинцы с алкогольной и наркозависимостью. Ранее Минобороны объявили о существенных изменениях в процедуре определения пригодности граждан к военной службе.