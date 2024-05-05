С какими онкологическими болезнями могут мобилизовать в ВСУ

С какими опухолями мобилизуют в ВСУ — перечень болезней
Согласно обновленному приказу Минобороны Украины о прохождении военно-врачебной экспертизы, военнообязанные, имеющие определенные виды новообразований, в том числе злокачественные, пригодны к службе.
Соответствующая информация есть в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Могут забрать в армию даже со злокачественными опухолями
В приказе МОУ указано, с какими новообразованиями и после каких операций на опухолях мужчина может быть призван в армию. Итак, украинец считается пригодным к службе:
- после радикального хирургического лечения первичной опухоли (разрешается несение службы в ТЦК, подразделениях тыла);
- с раком нижней губы, раком кожи (разрешается несение службы в ТЦК, подразделениях тыла);
- при медленно прогрессирующих и не прогрессирующих с умеренными и незначительными нарушениями функциями кровеносной системы и нечастыми обострениями (разрешается несение службы в ТЦК, подразделениях тыла);
- с заболеваниями в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения (полностью пригодны к службе).
С какими опухолями НЕ пригодны к службе:
- первичные (вторичные) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
- с быстро и медленно прогрессирующими, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;
Также мы сообщали, что мобилизации подлежат украинцы с алкогольной и наркозависимостью. Ранее Минобороны объявили о существенных изменениях в процедуре определения пригодности граждан к военной службе.
Читайте Новини.LIVE!