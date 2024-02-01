Мобилизация в Украине — с какого возраста призывают в ВСУ — ответ адвоката

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Мариенко Андрей/УНИАН

Полномасштабная война россии против Украины продолжается уже более 700 дней. Скорее всего, она продлится и весь 2024 год. А значит, и дальше будут действовать военное положение и всеобщая мобилизация, а военнообязанных украинцев будут призывать в ряды ВСУ для защиты государства от оккупанта.

Поэтому важно знать, с какого возраста будет происходить мобилизация в Украине в 2024 году. На этот вопрос ответил адвокат Ростислав Кравец, пишет 24 Канал.

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С какого возраста происходит мобилизация в Украине

По словам правоведа, в соответствии с украинским законодательством, общая мобилизация происходит для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Речь идет именно о военнообязанных.

Военнообязанными, согласно п. 9 ст. 1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" являются граждане, состоящие в запасе для комплектования ВСУ и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Запас военнообязанных делится на две категории:

военнообязанные, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность;

военнообязанные, которые не проходили военной службы или не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы, а также военнообязанные-женщины.

Что касается возраста тех, кого имеют право призывать на военную службу, то в соответствии с действующими законами мужчин в возрасте от 18 до 27 лет имеют право мобилизовать, если они имеют статус военнообязанного.

Если же такие украинцы не служили в армии и не имеют военнообязанного статуса, их не имеют права мобилизовать. В этом случае призыв происходит только по их добровольному согласию.

То есть, по словам адвоката, если мужчина не военнообязанный, не служил в армии, мобилизовать его на военную службу могут с 27 лет.

128-я горно-штурмовая бригада вернулась на Закарпатье, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Снижение призывного возраста в Украине — возможны ли изменения и когда

Как известно, еще в мае 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №9281, который уменьшает предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Но президент Украины Владимир Зеленский не подписал этот документ и заявлял, что пока не собирается этого делать.

В то же время недавно Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, который, в частности, предусматривает снижение призывного возраста до 25 лет.

Если он будет принят, то невоеннообязанных мужчин, которые не проходили военную службу, будут мобилизовать уже не с 27 лет, а соответственно с 25 лет.

Стоит отметить, что в настоящее время документ только предоставлен ВРУ для ознакомления, так что на самом деле, когда такие изменения могут начать действовать в Украине и вообще начнут ли, спрогнозировать трудно.

Ранее мы информировали, кого из украинцев могут освободить от мобилизации по новому законопроекту от Кабинета министров.

Напомним, мы сообщали, кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию.

Также мы писали, кого из украинцев могут мобилизовать в первую очередь до 14 февраля.