Уже известен перечень хронических болезней, в зависимости от которых могут мобилизовать

С этими хроническими болезнями могут мобилизовать — что известно
В Украине изменили подход к определению пригодности к военной службе. Вступили в силу изменения, отменившие категорию "ограниченно годный". Военно-врачебная комиссия принимает одно из двух решений: человек либо годен, либо непригоден к службе. Об этом говорится в приказе Минобороны Украины.
О хронических болезнях, с которыми военнообязанный может быть признан годным сообщает Судебно-юридическая газета.
Какие хронические заболевания не препятствие для мобилизации
Издание напоминает, что пригодность имеет градации: полная пригодность, пригодность к службе в тылу или к выполнению отдельных задач. Аналогично, непригодность может быть временной (с повторным осмотром) или полной.
После изменений в законодательство в ряды армии могут призвать украинцев с некоторыми формами туберкулеза, ВИЧ, гепатита, гипертонии, язвенной болезни и другими хроническими заболеваниями.
К годным могут причислить лиц с:
- остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза;
- хроническим гепатитом с незначительными нарушениями функций;
- ВИЧ без симптомов или с легкими осложнениями;
- первой стадией гипертонии;
- легкой формой остеоартроза;
- заболеваниями нервной системы с незначительными нарушениями функций.
К годным для службы в тылу могут отнести лиц с:
- клинически вылеченным туберкулезом;
- хроническим гепатитом с умеренными нарушениями;
- ВИЧ-ассоциированными заболеваниями с иммунной субкомпенсацией;
- доброкачественными опухолями с умеренным нарушением функций;
- медленно прогрессирующими болезнями крови.
Ранее мы писали, как ограниченно годным пройти военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы рассказывали, когда решение ВВК могут отменить.
Также мы информировали, кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.
Читайте Новини.LIVE!