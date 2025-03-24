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С этими хроническими болезнями могут мобилизовать — что известно

24 марта 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Уже известен перечень хронических болезней, в зависимости от которых могут мобилизовать
Процедура прохождения ВВК. Иллюстративное фото: ЛОТЦК
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Украине изменили подход к определению пригодности к военной службе. Вступили в силу изменения, отменившие категорию "ограниченно годный". Военно-врачебная комиссия принимает одно из двух решений: человек либо годен, либо непригоден к службе. Об этом говорится в приказе Минобороны Украины.

О хронических болезнях, с которыми военнообязанный может быть признан годным сообщает Судебно-юридическая газета.

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Издание напоминает, что пригодность имеет градации: полная пригодность, пригодность к службе в тылу или к выполнению отдельных задач. Аналогично, непригодность может быть временной (с повторным осмотром) или полной.

После изменений в законодательство в ряды армии могут призвать украинцев с некоторыми формами туберкулеза, ВИЧ, гепатита, гипертонии, язвенной болезни и другими хроническими заболеваниями.

К годным могут причислить лиц с:

  • остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза;
  • хроническим гепатитом с незначительными нарушениями функций;
  • ВИЧ без симптомов или с легкими осложнениями;
  • первой стадией гипертонии;
  • легкой формой остеоартроза;
  • заболеваниями нервной системы с незначительными нарушениями функций.

К годным для службы в тылу могут отнести лиц с:

  • клинически вылеченным туберкулезом;
  • хроническим гепатитом с умеренными нарушениями;
  • ВИЧ-ассоциированными заболеваниями с иммунной субкомпенсацией;
  • доброкачественными опухолями с умеренным нарушением функций;
  • медленно прогрессирующими болезнями крови.

Ранее мы писали, как ограниченно годным пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы рассказывали, когда решение ВВК могут отменить.

Также мы информировали, кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.

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