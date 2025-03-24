Уже известен перечень хронических болезней, в зависимости от которых могут мобилизовать

Процедура прохождения ВВК. Иллюстративное фото: ЛОТЦК

В Украине изменили подход к определению пригодности к военной службе. Вступили в силу изменения, отменившие категорию "ограниченно годный". Военно-врачебная комиссия принимает одно из двух решений: человек либо годен, либо непригоден к службе. Об этом говорится в приказе Минобороны Украины.

О хронических болезнях, с которыми военнообязанный может быть признан годным сообщает Судебно-юридическая газета.

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Издание напоминает, что пригодность имеет градации: полная пригодность, пригодность к службе в тылу или к выполнению отдельных задач. Аналогично, непригодность может быть временной (с повторным осмотром) или полной.

После изменений в законодательство в ряды армии могут призвать украинцев с некоторыми формами туберкулеза, ВИЧ, гепатита, гипертонии, язвенной болезни и другими хроническими заболеваниями.

К годным могут причислить лиц с:

остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза;

хроническим гепатитом с незначительными нарушениями функций;

ВИЧ без симптомов или с легкими осложнениями;

первой стадией гипертонии;

легкой формой остеоартроза;

заболеваниями нервной системы с незначительными нарушениями функций.

К годным для службы в тылу могут отнести лиц с:

клинически вылеченным туберкулезом;

хроническим гепатитом с умеренными нарушениями;

ВИЧ-ассоциированными заболеваниями с иммунной субкомпенсацией;

доброкачественными опухолями с умеренным нарушением функций;

медленно прогрессирующими болезнями крови.

Ранее мы писали, как ограниченно годным пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы рассказывали, когда решение ВВК могут отменить.

Также мы информировали, кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.