Вже відомий перелік хронічних хвороб, залежно від яких можуть мобілізувати

Процедура проходження ВЛК. Ілюстративне фото: ЛОТЦК

В Україні змінили підхід до визначення придатності до військової служби. Набули чинності зміни, що скасували категорію "обмежено придатний". Військово-лікарська комісія ухвалює одне з двох рішень: людина або придатна, або непридатна до служби. Про це йдеться в наказі Міноборони України.

Про хронічні хвороби, з якими військовозобов'язаний може бути визнаний придатним повідомляє Судово-юридична газета.

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Видання нагадує, що придатність має градації: повна придатність, придатність до служби в тилу або до виконання окремих завдань. Аналогічно, непридатність може бути тимчасовою (з повторним оглядом) або повною.

Після змін до законодавства до лав армії можуть призвати українців із деякими формами туберкульозу, ВІЛ, гепатиту, гіпертонії, виразкової хвороби та іншими хронічними захворюваннями.

До придатних можуть зарахувати осіб із:

залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу;

хронічним гепатитом із незначними порушеннями функцій;

ВІЛ без симптомів або з легкими ускладненнями;

першою стадією гіпертонії;

легкою формою остеоартрозу;

захворюваннями нервової системи з незначними порушеннями функцій.

До придатних для служби в тилу можуть віднести осіб із:

клінічно вилікуваним туберкульозом;

хронічним гепатитом із помірними порушеннями;

ВІЛ-асоційованими захворюваннями з імунною субкомпенсацією;

доброякісними пухлинами з помірним порушенням функцій;

повільно прогресуючими хворобами крові.

Раніше ми писали, як обмежено придатним пройти військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми розповідали, коли рішення ВЛК можуть скасувати.

Також ми інформували, хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.