Минобороны обновило перечень заболеваний, с которыми могут мобилизовать и с которыми точно не возьмут в ВСУ

С этими заболеваниями могут мобилизовать — известен перечень
В Украине продолжает действовать приказ Министерства обороны Украины, который внес изменения в положение о деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК). Среди ключевых изменений — расширение перечня заболеваний легкой и средней тяжести, при которых призывники признаются годными к военной службе.
Об этом сообщает NV.
С какими заболеваниями могут мобилизовать в ВСУ
Итак, согласно приказу и изменениями появился обновленный перечень заболеваний, которые больше не являются противопоказанием для службы в Вооруженных Силах Украины:
- клинически вылеченный туберкулез (ст. 2-c): Призывники, у которых туберкулез стабилизировался благодаря лечению без остаточных изменений в организме (рубцовая ткань, осложнения и т.д.), признаются годными к службе;
- вирусный гепатит с незначительными нарушениями функций печени (ст. 4-c): При отсутствии тяжелых форм гепатита, призывники могут быть признаны годными;
- заболевания эндокринной системы, центральной нервной системы, стрессовые расстройства, пароксизмальные расстройства (ст. 13-c, 17-c, 21-c и 22-c): Пригодность к службе предоставляется только при умеренных и непрогрессирующих проявлениях заболеваний без сопутствующих осложнений;
- бессимптомное носительство ВИЧ Z.21: При наличии антиретровирусной терапии (АРТ), которая снижает концентрацию вируса до минимума, лица с положительным статусом ВИЧ могут быть признаны годными к службе;
- легкие, кратковременные проявления органических психических расстройств (ст. 14-с): Легкое астеническое состояние и легкие когнитивные нарушения не являются противопоказанием для службы.
С этими заболеваниями точно не возьмут в армию
Для освобождения от мобилизации, болезнь должна существенно нарушать функции организма, снижая качество жизни, частично или полностью лишая дееспособности. Каждый орган и система имеет свои критерии, которые оцениваются ВВК.
Изменения для третьей группы инвалидности:
Согласно обновленным правилам, мужчины с третьей группой инвалидности могут быть освобождены от мобилизации только при наличии следующих заболеваний: отсутствие одного из парных органов или конечности (руки или ноги), онкология, психическое расстройство, церебральный паралич.
Ранее полное освобождение предоставляется всем группам инвалидности. Теперь первая и вторая группы получают полное освобождение, а третья группа имеет более детализированные критерии для освобождения.
Напомним, мы ранее писали о том, каким является максимально разрешенный срок на прохождение ВВК.
Добавим, мы сообщали о том, может ли военнослужащий, который имеет инвалидность, может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.
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