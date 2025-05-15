Минобороны обновило перечень заболеваний, с которыми могут мобилизовать и с которыми точно не возьмут в ВСУ

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжает действовать приказ Министерства обороны Украины, который внес изменения в положение о деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК). Среди ключевых изменений — расширение перечня заболеваний легкой и средней тяжести, при которых призывники признаются годными к военной службе.

Об этом сообщает NV.

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Итак, согласно приказу и изменениями появился обновленный перечень заболеваний, которые больше не являются противопоказанием для службы в Вооруженных Силах Украины:

клинически вылеченный туберкулез (ст. 2-c): Призывники, у которых туберкулез стабилизировался благодаря лечению без остаточных изменений в организме (рубцовая ткань, осложнения и т.д.), признаются годными к службе;

вирусный гепатит с незначительными нарушениями функций печени (ст. 4-c): При отсутствии тяжелых форм гепатита, призывники могут быть признаны годными;

заболевания эндокринной системы, центральной нервной системы, стрессовые расстройства, пароксизмальные расстройства (ст. 13-c, 17-c, 21-c и 22-c): Пригодность к службе предоставляется только при умеренных и непрогрессирующих проявлениях заболеваний без сопутствующих осложнений;

бессимптомное носительство ВИЧ Z.21: При наличии антиретровирусной терапии (АРТ), которая снижает концентрацию вируса до минимума, лица с положительным статусом ВИЧ могут быть признаны годными к службе;

легкие, кратковременные проявления органических психических расстройств (ст. 14-с): Легкое астеническое состояние и легкие когнитивные нарушения не являются противопоказанием для службы.

С этими заболеваниями точно не возьмут в армию

Для освобождения от мобилизации, болезнь должна существенно нарушать функции организма, снижая качество жизни, частично или полностью лишая дееспособности. Каждый орган и система имеет свои критерии, которые оцениваются ВВК.

Изменения для третьей группы инвалидности:

Согласно обновленным правилам, мужчины с третьей группой инвалидности могут быть освобождены от мобилизации только при наличии следующих заболеваний: отсутствие одного из парных органов или конечности (руки или ноги), онкология, психическое расстройство, церебральный паралич.

Ранее полное освобождение предоставляется всем группам инвалидности. Теперь первая и вторая группы получают полное освобождение, а третья группа имеет более детализированные критерии для освобождения.

Напомним, мы ранее писали о том, каким является максимально разрешенный срок на прохождение ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, может ли военнослужащий, который имеет инвалидность, может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.