Принятие закона о мобилизации повлияло на количество добровольцев в армии

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Верховная Рада Украины приняла новый законопроект о мобилизации и 16 апреля его подписал Президент Украины Владимир Зеленский. По мнению военных, добровольцев после этого в армии стало больше. Причина — возможность самим выбирать подраздел для дальнейшей службы.

Об этом экс-командир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, Максим Жорин написал в Telegram в пятницу, 12 июля.

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Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Как повлиял закон о мобилизации на количество добровольцев

"С принятием закона о мобилизации, добровольцев в армии — по крайней мере могу сказать по нашей Третьей штурмовой — стало больше. В определенной степени это подтолкнуло часть людей к принятию решения идти в армию и к выбору подразделения, пока за них это не сделал кто-то другой", — считает военный.

По мнению Жорина, рекрутинговые центры — важная часть общего процесса набора в подразделения. Они усиливают способность дотянуться до добровольца.

"Именно на этом этапе, когда человек только попадает (или готовится попасть) в армию, формируется дальнейшая мотивация служить. Но надо учитывать, что все же это лишь часть процесса, и отдельно такие структуры не могут самостоятельно справиться со всеми задачами", — отметил Жорин.

Работа рекрутинговых центров

По словам экс-командира "Азова", помочь принять сознательное решение может целый комплекс мероприятий, куда еще входит работа с людьми, которые приходят, их обучение, репутация подразделения.

"В Третью штурмовую люди преимущественно вступают не из-за номера горячей линии и билбордов, а из-за нашего боевого пути, командиров, отношения к бойцам внутри подразделения и особенностей учебного процесса", — подытожил Жорин.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. В то же время есть некоторые исключения из правил.

Украинцы, у которых есть желание, могут пойти на службу в ВСУ добровольно. Теоретически такие люди должны подписать контракт, но в нынешних условиях, скорее всего, добровольцев мобилизуют или отправят в территориальную оборону.

Граждане, исключенные из военного учета по нормам предыдущего закона, могут не обновлять военно-учетные данные. Впрочем, после повышения предельного возраста пребывания в запасе до 60 лет они могут подпадать под требования мобилизации.