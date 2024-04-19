Демобилизация военных ВСУ — при каких условиях она действительно возможна

При каких условиях возможна демобилизация военных — в ВСУ объяснили
В Украине был принят законопроект о мобилизации. Документ подписан президентом и опубликован в официальном парламентском издании "Голос України". В силу он вступит уже в мае этого года. Однако, как известно, из этого законопроекта было изъято положение о демобилизации.
Военный, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии 24 Каналу рассказал, при каких условиях возможна демобилизация военных и какие существуют риски.
Так, по его словам, уволить с военной службы тех, кто сейчас защищает страну на фронте, возможно только при условии, что их заменят подготовленные мобилизованные.
Пока необходимо провести доукомплектование воинских частей и подразделений, качественное обучение мобилизованных и резервистов, которые смогут заменить военных и пополнить ряды ВСУ. Только тогда вопрос демобилизации будет эффективным.
Также он заявил, что демобилизации сотни тысяч военных в один момент не будет, ведь это просто обрушит обороноспособность ВСУ.
"Классические демобилизации происходят в двух случаях: после победы или поражения. Право для мобилизации отдельным категориям военнослужащих согласно выслугам, их социальному статусу, медицинским показателям и другим моментам, которые можно прописать, чтобы мобилизация произошла поэтапно — будет", — подчеркнул военный.
Иван Тимочко добавил, что и сам хотел бы быть демобилизованным, как и сотни его сослуживцев. Однако есть четкое понимание, если не придет подготовленная замена, есть большие шансы быть снова мобилизованным, но уже в российскую армию.
Раньше мы сообщали, сколько людей нужно призвать для начала демобилизации.
Напомним, мы писали, как изменится денежное довольствие военных согласно новому закону о мобилизации.
Также мы информировали, что говорят военные о новом законопроекте про мобилизацию.
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