Демобілізація військових ЗСУ — за яких умов вона насправді можлива

Українські військові на фронті. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила/Facebook

В Україні був прийнятий законопроєкт про мобілізацію. Документ підписаний президентом та опублікований у офіційному парламентському виданні "Голос України". Чинності він набере вже у травні поточного року. Проте, як відомо, з цього законопроєкту було вилучено положення про демобілізацію.

Військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі 24 Каналу розповів, за яких умов можлива демобілізація військових та які існують ризики.

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Іван Тимочко. Фото: espreso.tv

Так, за його словами, звільнити з військової служби тих, хто зараз захищає країну на фронті, можливо лише за умови, що їх замінять підготовлені мобілізовані.

Наразі необхідно провести доукомплектування військових частин та підрозділів, якісне навчання мобілізованих та резервістів, які зможуть замінити військових та поповнити лави ЗСУ. Тільки тоді питання демобілізації буде ефективним.

Також він заявив, що демобілізації сотні тисяч військових в один момент не буде, адже це просто обвалить обороноздатність ЗСУ.

"Класичні демобілізації відбуваються у двох випадках: після перемоги або поразки. Право для мобілізації окремим категоріям військовослужбовців згідно з вислугами, їхнім соціальним статусом, медичними показниками та іншими моментами, які можна прописати, аби мобілізація відбулась поетапно — буде", — підкреслив військовий.

Іван Тимочко додав, що й сам би хотів бути демобілізованим, як і сотні його побратимів. Проте є чітке розуміння, якщо не прийде підготовлена заміна, є великі шанси бути знову мобілізованим, але вже в російську армію.

Раніше ми повідомляли, скільки людей потрібно призвати для початку демобілізації.

Нагадаємо, ми писали, як зміниться грошове забезпечення військових згідно з новим законом про мобілізацію.

Також ми інформували, що кажуть військові про новий законопроєкт щодо мобілізації.