При каких условиях соискатели образования не подлежат мобилизации — юрист указала на важный нюанс
В Украине соискатели высшего профессионального мира не подлежат призыву на военную службу. При этом им необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы предоставить учебному заведению актуальные данные.
Об этом рассказала юрист Елена Насеко в среду, 1 мая.
Соискатели высшего образования не подлежат призыву
Согласно законодательству призыва на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования. Это также не касается тех, кто учится в докторантуре и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру.
"Итак, в данном случае мужчина будет иметь законное право на получение отсрочки в связи с зачислением на обучение для получения профессионального высшего образования", — пояснила юрист.
При этом следует не забывать, что юридически оформить отсрочку в связи с зачислением на обучение будет невозможно, если военнообязанный не обновит персональные данные, явившись в ТЦК и СП или другим путем.
Также, как показывает практика, приемные комиссии учебных заведений требуют от абитуриентов предъявлять актуальные данные по ТЦК и СП, а не устаревшие.
Как можно обновить персональные данные
Обновить персональные данные можно будет следующим образом:
- путем личного прибытия в ТЦК и СП;
- через Центр предоставления административных услуг;
- через электронный кабинет (который заработает позже).
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