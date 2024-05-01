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При каких условиях соискатели образования не подлежат мобилизации — юрист указала на важный нюанс

1 мая 2024 13:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
При каких условиях соискатели образования не подлежат мобилизации — юрист указала на важный нюанс
Студенты на дневной форме обучения. Фото: svoboda.org
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине соискатели высшего профессионального мира не подлежат призыву на военную службу. При этом им необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы предоставить учебному заведению актуальные данные.

Об этом рассказала юрист Елена Насеко в среду, 1 мая.

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Соискатели высшего образования не подлежат призыву

Согласно законодательству призыва на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования. Это также не касается тех, кто учится в докторантуре и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру.

"Итак, в данном случае мужчина будет иметь законное право на получение отсрочки в связи с зачислением на обучение для получения профессионального высшего образования", — пояснила юрист.

При этом следует не забывать, что юридически оформить отсрочку в связи с зачислением на обучение будет невозможно, если военнообязанный не обновит персональные данные, явившись в ТЦК и СП или другим путем.

Также, как показывает практика, приемные комиссии учебных заведений требуют от абитуриентов предъявлять актуальные данные по ТЦК и СП, а не устаревшие.

Как можно обновить персональные данные

Обновить персональные данные можно будет следующим образом:

  • путем личного прибытия в ТЦК и СП;
  • через Центр предоставления административных услуг;
  • через электронный кабинет (который заработает позже).

Ранее мы сообщали, что некоторые категории украинских студентов лишились права на отсрочку.

Напомним, мы сообщали, могут ли мобилизовать учителей по новому принятому закону.

ВСУ
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Украина
мобилизация
ТЦК и СП
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военнослужащие
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