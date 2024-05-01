За яких умов здобувачі освіти не підлягають мобілізації — юристка вказала на важливий нюанс

Студенти на денній формі навчання. Фото: svoboda.org

В Україні здобувачі вищої професійної світи не підлягають призову на військову службу. При цьому їм необхідно з'яявитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб надати до навчального закладу актуальні дані.

Про це розповіла юристка Олена Насеко у середу, 1 травня.

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Здобувачі вищої освіти не підлягають призову

Згідно з законодавством призову на військову службу під час мобілізації не підлягають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Це також не стосується тих, хто навчається у докторантурі та осіб, яких зарахували на навчання до інтернатури.

"Отже, в даному випадку чоловік матиме законне право на отримання відстрочки у зв’язку з зарахуванням на навчання для здобуття професійної передвищої освіти", — пояснила юристка.

При цьому варто не забувати, що юридично оформити відстрочку у зв’язку з зарахуванням на навчання буде неможливо, якщо військовозобов'язаний не оновить персональні дані, особисту з'явившись у ТЦК та СП чи іншим шляхом.

Також, як показує практика, приймальні комісії навчальних закладів вимагають від абітурієнтів пред’являти актуальні дані з ТЦК та СП, а не ті, які застаріли.

Яким чином можна оновити персональні дані

Оновити персональні дані можна буде наступним чином:

шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП;

через Центр надання адміністративних послуг;

через електронний кабінет (який запрацює пізніше).

Раніше ми повідомляли, що деякі категорії українських студентів втратили право на відстрочку.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть мобілізувати вчителів за новим ухваленим законом.