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За необновление данных могут взыскать двойной штраф — когда это возможно

1 августа 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — когда за необновление данных могут взыскать двойной штраф
Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, всем военнообязанным украинцам, не обновившим военно-учетные данные, грозит штраф, сумма которого составляет от 17 000 до 25 500 грн. В то же время появилась информация, что в некоторых случаях этот штраф может быть удвоен.

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Когда это возможно, объяснил директор департамента государственной исполнительной службы Максим Киселев, пишет ТСН.ua.

Так, по его словам, согласно ст. 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), военнообязанные граждане, на которых был наложен штраф, должны его уплатить в течение 15 дней со дня вручения постановления.

"А в случае обжалования такого постановления — не позднее 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", — добавил он.

 

Мобилизация в Украине – когда за необновление данных могут взыскать двойной штраф
Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

 

Уже согласно ст. 308 КУоАП, если нарушитель не уплатил своевременно штраф, а именно в срок, установленный ч. 1 ст. 307 КУоАП, то постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

Как подчеркнул Максим Киселев: "В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с нарушителя взимается двойной размер штрафа, определенного в соответствующей статье настоящего Кодекса и указанного в постановлении о взыскании штрафа".

Таким образом, если военнообязанное лицо не уплатило своевременно штраф за необновление военно-учетных данных, то сумма такого штрафа может быть удвоена.

Ранее мы сообщали, что ждет в августе мужчин, которые до сих пор не прошли ВВК.

Напомним, мы писали, что грозит украинцам, которые не встали на учет и не обновили данные.

Также мы информировали, как будут наказывать украинцев за не обновление данных за границей.

Минюст штраф военный учет мобилизация военнообязанные

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