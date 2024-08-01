Мобілізація в Україні — коли за неоновлення даних можуть стягнути подвійний штраф

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: google.com

Як відомо, усім військовозобов'язаним українцям, які не оновили військово-облікові дані, загрожує штраф, сума якого становить від 17 000 до 25 500 грн. Водночас з'явилася інформація, що у деяких випадках цей штраф може бути подвоєний.

Читайте також:

Коли це можливо, пояснив директор департаменту державної виконавчої служби Максим Кисельов, пише ТСН.ua.

Так, за його словами, відповідно до ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), військовозобов'язані громадяни, на яких було накладено штраф, мають його сплатити впродовж 15 днів з дня вручення постанови.

"А в разі оскарження такої постанови — не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення", — додав він.

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Вже відповідно до ст. 308 КУпАП, якщо порушник не сплатив вчасно штраф, а саме у строк, встановлений ч. 1 ст. 307 КУпАП, то постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку встановленому законом.

Як підкреслив Максим Кисельов: "У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з порушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу".

Таким чином, якщо військовозобов'язана особа не сплатила вчасно штраф за неоновлення військово-облікових даних, то сума такого штрафу може бути подвоєна.

Раніше ми повідомляли, що чекає у серпні чоловіків, які досі не пройшли ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує українцям, які не стали на облік і не оновили дані.

Також ми інформували, як каратимуть українців за неоновлення даних за кордоном.