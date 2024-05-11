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За повестку мужчины расписались родственники — адвокат объяснил алгоритм действий

11 мая 2024 18:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
За повестку мужчины расписались родственники — адвокат объяснил алгоритм действий
Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы. Иллюстративное фото: соцсети
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В то же время существуют случаи, когда за повестку вместо военнообязанного расписываются его родственники или соседи.

Что делать в таком случае, объяснил адвокат Эдуард Багиров в комментарии для ТСН.

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Вручение повестки третьим лицам

По словам адвоката, в случае вручения повестки военнообязанного его родственникам или соседям он не будет нести никаких правовых последствий, потому что ее должны вручать лично в руки.

Аналогичная ситуация, когда повестку просто прикрепили к двери — она вручена незаконным образом. Если человек не подписал повестку, то действия военных не имеют никакой юридической силы. Представители ТЦК обязаны дождаться человека и вручить документ лично в руки, получив соответствующую подпись.

А штраф за неявку в военкомат возможен только в том случае, если человек сознательно проигнорировал повестку, которая была вручена должным образом, и поставил подпись о получении.

Ранее Новини.LIVE назвали список профессий женщин, военнообязанных в Украине.

Также из-за мобилизации в Украине возросло количество мужчин, желающих  поступить в аспирантуру, избежав мобилизации. Особенно широко эта тенденция прослеживается среди количества контрактников за последние два года.

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