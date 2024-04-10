Какие исключения на ограничение управления автомобилем для уклонистов — заключение Комитета по нацбезопасности

Задумчивый мужчина за рулем автомобиля. Фото: freepik.com

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес в законопроект о мобилизации пункт об ограничении права вождения для уклонистов от военной службы. Однако для его применения есть исключения.

Об этом говорится в заключении Комитета по нацбезопасности, опубликованном народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram во вторник, 9 апреля.

Читайте также:

Какие исключения на ограничение управления автомобилем для уклонистов

"Производство по делам по обращению ТЦК и СП при осуществлении им определенных законом полномочий осуществляется на основании заявления о временном ограничении физического лица в праве управления транспортными средствами — на срок к выполнению таким лицом требования ТЦК и СП об исполнении обязанности военнообязанным, резервистом", — говорится в Заключении.

Однако ограничения на право управления машиной для уклонистов от мобилизации не применят в случае, если:

авто — основной официальный заработок лица (такси, водитель, трудоустроенные легально или зарегистрированные как частные предприниматели);

авто пользуется лицо с инвалидностью или лицо, содержащее лиц с инвалидностью I-II групп или ребенка с инвалидностью.

Скриншот сообщения по заключению Комитета по нацбезопасности об основных положениях законопроекта о мобилизации

Напомним, что в Верховной Раде во вторник, 9 апреля, завершили рассмотрение законопроекта о мобилизации. В среду, 10 апреля, документ будет внесен в парламент. Однако уже известны основные его положения.

Также мы писали, что Комитет по национальной безопасности исключил важный пункт из правительственного законопроекта о мобилизации. Его будут рассматривать отдельно как новый документ.