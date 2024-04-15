Мобилизация в Украине 2024 — что должны делать ТЦК перед вручением повестки

Военнообязанный мужчина подписывает повестку. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения данных. Однако недавно были обновлены правила вручения этого документа представителями ТЦК и СП.

Соответствующие изменения прописаны в законопроекте №10449, который Верховная Рада Украины приняла за основу 11 апреля.

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Так, при вручении повестки сотрудники территориального центра комплектования обязаны представляться гражданам.

Они должны назвать:

фамилию, имя, отчество;

должность.

Также они должны обязательно предъявить служебное удостоверение по требованию гражданина, которому вручается повестка.

Эти правила начнут действовать после того, как президент Украины подпишет закон. Ожидается, что он должен сделать это в течение двух недель.

Добавим, что правка о ведении гражданами фото и видеофиксации процесса вручения повестки поддержана не была. Однако лицо имеет право это делать, если при вручении нарушаются его права.

Ранее мы писали, как военнообязанному обновить данные без визита в ТЦК и СП.

Напомним, мы рассказывали, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр.

Также мы информировали, что у некоторых украинцев будут изымать авто на нужды ВСУ.