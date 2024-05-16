Новый закон о мобилизации - кто из мужчин потеряет право на отсрочку с 18 мая

Мужчины в очереди в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН

Верховная Рада Украины в апреле приняла законопроект о мобилизации, после чего документ подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу 18 мая и вносит изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации.

Какие категории военнообязанных потеряют отсрочку объяснила ТСН.

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Отсрочка от мобилизации в Украине

Согласно новому закону о мобилизации, право на отсрочку от военной службы имеют только студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают выше предыдущего уровня образования.

В то же время военнообязанные, получающие второе или третье высшее образование — будут терять право на отсрочку. Еще раньше в Украине был снижен призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет.

Кроме того, многодетные родители будут терять возможность отсрочки в случае, если у них есть долги по выплате алиментов детям, поскольку Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат доступ к реестру должников.

Также соответствующее право не будут иметь работники предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины.

Напомним, уже с 18 мая в Украине процесс вручения повесток на улице будет изменен. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.

Кроме того, на фоне заявлений о штрафах для уклонистов в случае отказа от мобилизации и обновления учетных данных, стал известен список имущества, которое нельзя изымать у украинских граждан.