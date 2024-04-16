Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

Сотрудники ТЦК общаются с мужчиной на улице. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации. Его положения вступят в силу через месяц после того, как его подпишет президент. Были внесены изменения в некоторые правила для мобилизованных лиц, добавлены положения относительно ограниченно пригодных и лиц, имеющих отсрочку от призыва в войска.

Что нужно знать, чтобы не стать уклонистом по новому закону сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Закон о мобилизации №10449.

Читайте также:

Военная подготовка

В Украине срочную службу заменят базовой военной службой сроком 3 месяца. Гражданам до 25 лет будет нужно выбрать время и место для прохождения этой подготовки. С 2025 года общевойсковая подготовка будет обязательной для всех учебных заведений, независимо от их формы собственности.

Учет

В течение 60 дней после вступления в силу закона все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны обновить свои личные данные в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Для этого необходимо лично посетить территориальный центр комплектования или пункт приема в центре предоставления административных услуг.

Также будет возможность добровольно создать электронный кабинет военнообязанного для онлайн внесения личной и служебной (для резервистов) информации. Однако сейчас этот сервис находится на этапе разработки, и использование его на данный момент невозможно.

Инвалидность и ограниченно пригодные

Гражданам, которые получили II-III группы инвалидности в период с 22 февраля 2024 года (за исключением военнослужащих), потребуется обновить свои данные в Реестре и пройти повторный медицинский осмотр для определения группы годности к службе.

Также ВВК осуществит повторный медицинский осмотр для тех граждан, которые были признаны ограниченно годными к военной службе. Новый закон отменяет эту категорию, поэтому во время повторного медицинского осмотра таких граждан будет принято решение об их пригодности или непригодности к службе.

Документы и вызов в ТЦК

Отныне все граждане, находящиеся на военном учете и военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Проверять их могут:

работники ТЦК;

пограничная служба;

полиция.

Процесс проверки документов может быть зафиксирован на фото или видео.

Правила вручения повесток остаются неизменными, но есть новое условие для тех, кто отказывается выполнять требования ТЦК.

Если гражданин не явится в ТЦК в определенный срок, указанный в повестке, ТЦК имеет право обратиться в полицию с требованием об административном задержании и доставке его в военкомат.

В случае невозможности полиции выполнить это требование, она уведомляет соответствующее уведомление в ТЦК, а после пяти дней гражданину направляют формальное требование о выполнении его обязанностей в качестве военнообязанного или резервиста.

Днем вручения такого требования считается:

вручение повестки под расписку по почте;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или невозможности его вручить по адресу по другим причинам (в частности, если лицо не уведомило ТЦК свой актуальный адрес).

Если в течение десяти календарных дней после вручения требования гражданин не выполнил свои обязанности, то ТЦК имеет право обратиться в суд. В таком случае военнообязанному могут ограничить право на управление транспортным средством во время мобилизации — на срок до исполнения или отзыва требования.

Отсрочка на два месяца

Добровольцы, которые самостоятельно обратятся в ТЦК для включения в состав ВСУ без повестки, получат отсрочку на два месяца для решения личных дел и подготовки.

Бронирование

Согласно новому закону, бронированию от мобилизации подлежат чиновники категории "А", главы областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы. Чиновники категории "Б" и органы местного самоуправления могут быть забронированы не более, чем на 50% от общего количества военнообязанных.

Также под бронирование могут подпадать сотрудники органов государственной власти, других государственных учреждений, предприятий и организаций, которые критически важны для ВСУ, экономики и жизнедеятельности населения.

Кроме того, право на бронирование имеют конечные бенефициары критически важных предприятий, учреждений и организаций даже если они там не работают. В список критически важных также включены работники сферы культуры и медиа.

Отсрочка от мобилизации

На отсрочку от мобилизации имеют право:

люди с инвалидностью всех групп и по решению ВВК. Им предоставляется отсрочка от 6 до 12 месяцев с условием пройти снова ВВК по окончанию срока отсрочки;

отцы трех несовершеннолетних детей — если нет долгов по алиментам, которые превышают 3 месяца задолженности;

отцы-одиночки и матери-одиночки, чей супруг (супруга) погиб, пропал без вести, лишен родительских прав, находится в тюрьме;

отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей муж (жена) уже проходит службу;

родители несовершеннолетних детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

усыновители детей с инвалидностью — если дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишены родительской опеки;

супруги людей с инвалидностью III группы — только в случае инвалидности, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти, стопы, одного из парных органов, псих расстройства при онкологии, паралитических синдромов;

те, у кого на иждивении родители с I и II групп — если из супругов опекунов один невоенный, второго могут мобилизовать;

внуков бабушек и дедушек, имеющих инвалидность I и II групп могут освободить от армии, если нет более близких родственников;

студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают образование последовательно,

аспиранты;

преподаватели учебных заведений;

ученые.

Демобилизация

Норма о демобилизации после 36 месяцев военной службы была исключена из нового закона. Сейчас в Кабинете министров работают над отдельным документом, определяющим нормы по демобилизации.

Однако новый закон определяет сроки службы для контрактников и устанавливает правила увольнения из армии для разных категорий военнослужащих.

Основания для увольнения со службы по призыву:

по возрасту (при достижении предельного возраста пребывания на военной службе);

по состоянию здоровья — на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев. Или при наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи с приговором суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничение свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется отдельно;

в связи с освобождением из плена;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с назначением на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Для военнослужащих по контракту

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава — на 3 года;

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантского и старшинского состава — на срок от 3 до 5 лет;

для лиц офицерского состава — на срок от 5 до 10 лет;

для лиц офицерского состава, имеющих право на пенсию за выслугу лет, по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 2 до 10 лет (но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе).

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Чтобы противостоять врагу, государство усовершенствует мобилизационные процессы. В планах усилить наказание для уклонистов от обязанности защищать страну. В частности, отказывающихся проходить ВВК.

Также, если вас забронировали на работе, вы можете узнать об этом у руководства и получить соответствующий документ, чтобы показать ТЦК. Однако это не исключает того, что вам могут вручить повестку.