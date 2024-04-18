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Закон о мобилизации — что изменилось и у кого есть право на бронирование

18 апреля 2024 16:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Закон о мобилизации — что изменилось и у кого есть право на бронирование
Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Закон о мобилизации уже принят и официально опубликован, теперь он вступит в силу 18 мая. С момента его принятия изменились правила для мобилизованных, в том числе относительно ограниченно пригодных и военнообязанных, в которых есть отсрочка или бронирование от мобилизации.

Что изменилось с момента принятия документа — читайте в материале Новини.LIVE.

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Поход в ТЦК и повестку

Теперь все военнообязанные 18-60 лет теперь должны носить при себе военно-учетные документы. Проверять их имеют право работники ТЦК, полицейские и пограничники.

Правила вручения повесток изменены не были, однако были обновлены нормы насчет отказников выполнять требования ТЦК:

  • если гражданин не придет в ТЦК в указанный на повестке срок, ТЦК имеет право обратиться в полицию с требованием об административном задержании и доставке его в военкомат;
  • если полиция в случае невозможности выполнения этого требования направляет соответствующее уведомление в ТЦК, через пять дней после этого лицу пришлют формальное требование о выполнении его обязанностей в качестве военнообязанного или резервиста;
  • если в течение 10 календарных дней после вручения требования гражданин не исполнил свои обязанности, то ТЦК имеет право обращаться в суд. Тогда военнообязанному могут ограничить право на управление автомобилем во время мобилизации сроком до выполнения или отзыва требования.

Заметим, что закон предусматривает, что добровольцы, которые сами придут в ТЦК для принятия в ВСУ без повестки, получат право на двухмесячную отсрочку для подготовки и решения личных дел.

Право на бронирование — у кого оно есть

Согласно закону, бронирование от мобилизации должны:

  • высокопоставленные чиновники;
  • главы областных и районных советов;
  • сельские поселковые и городские главы.

В то время как среди чиновников категории "Б" и органов местного самоуправления — 50% от количества военнообязанных.

Бронированию также подлежат работники:

  • органов власти;
  • других госучреждений;
  • критически важных для ВСУ, экономики и жизнедеятельности населения предприятий и организаций.

Также брони имеют:

  • конечные бенефициары критически важных предприятий, учреждений и организаций, даже если они не работают в перечисленных учреждениях;
  • работники культуры и медиа-сферы.

Напомним, ранее мы сообщали, как работники некоторых предприятий могут получить бронирование и уйти от призыва.

Также стало известно, что под бронь от мобилизации стали подпадать не только сотрудники телемарафона и цирка, но и сотрудники многих предприятий и бизнесов с сомнительной "критической важностью" в период войны.

Украина
чиновники
мобилизация
война в Украине
отсрочка
Бронь от мобилизации

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