Закон о мобилизации — что изменилось и у кого есть право на бронирование

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Закон о мобилизации уже принят и официально опубликован, теперь он вступит в силу 18 мая. С момента его принятия изменились правила для мобилизованных, в том числе относительно ограниченно пригодных и военнообязанных, в которых есть отсрочка или бронирование от мобилизации.

Что изменилось с момента принятия документа — читайте в материале Новини.LIVE.

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Поход в ТЦК и повестку

Теперь все военнообязанные 18-60 лет теперь должны носить при себе военно-учетные документы. Проверять их имеют право работники ТЦК, полицейские и пограничники.

Правила вручения повесток изменены не были, однако были обновлены нормы насчет отказников выполнять требования ТЦК:

если гражданин не придет в ТЦК в указанный на повестке срок, ТЦК имеет право обратиться в полицию с требованием об административном задержании и доставке его в военкомат;

если полиция в случае невозможности выполнения этого требования направляет соответствующее уведомление в ТЦК, через пять дней после этого лицу пришлют формальное требование о выполнении его обязанностей в качестве военнообязанного или резервиста;

если в течение 10 календарных дней после вручения требования гражданин не исполнил свои обязанности, то ТЦК имеет право обращаться в суд. Тогда военнообязанному могут ограничить право на управление автомобилем во время мобилизации сроком до выполнения или отзыва требования.

Заметим, что закон предусматривает, что добровольцы, которые сами придут в ТЦК для принятия в ВСУ без повестки, получат право на двухмесячную отсрочку для подготовки и решения личных дел.

Право на бронирование — у кого оно есть

Согласно закону, бронирование от мобилизации должны:

высокопоставленные чиновники;

главы областных и районных советов;

сельские поселковые и городские главы.

В то время как среди чиновников категории "Б" и органов местного самоуправления — 50% от количества военнообязанных.

Бронированию также подлежат работники:

органов власти;

других госучреждений;

критически важных для ВСУ, экономики и жизнедеятельности населения предприятий и организаций.

Также брони имеют:

конечные бенефициары критически важных предприятий, учреждений и организаций, даже если они не работают в перечисленных учреждениях;

работники культуры и медиа-сферы.

Напомним, ранее мы сообщали, как работники некоторых предприятий могут получить бронирование и уйти от призыва.

Также стало известно, что под бронь от мобилизации стали подпадать не только сотрудники телемарафона и цирка, но и сотрудники многих предприятий и бизнесов с сомнительной "критической важностью" в период войны.