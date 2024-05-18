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Закон о мобилизации — в Раде объяснили все нюансы и изменения процесса выдачи повесток

18 мая 2024 21:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Закон о мобилизации — как изменился процесс выдачи повесток
Военнообязанные украинцы в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Он вводит ряд изменений в процесс.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

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С сегодняшнего дня ввели обязательное прохождение медицинского осмотра для всех военнообязанных.

"Участие в оповещении военнообязанных по мобилизации вместе с ТЦК будут принимать полиция, местные органы государственной власти, органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций", — говорится в сообщении.

Уважительные причины неприбытия гражданина по повестке в ТЦК:

  • препятствие стихийного характера;
  • болезнь;
  • военные действия на соответствующей территории;
  • смерть близких родственников и тому подобное. 

К тому же утвержден список информации, которая должна быть указана в повестке. Каждый военнообязанный будет знать, что это его повестка. Она перестанет быть элементом шантажа и устрашения.

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Закон о мобилизации. Фото: скриншот

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, который еще в апреле приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский. У мужчин призывного возраста 60 дней на обновление учетных данных.

Также Министерство обороны Украины начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Записаться можно через специальный сервис.

Верховная Рада
закон
украинцы
Украина
мобилизация
ТЦК и СП

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