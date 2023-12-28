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Законопроект о мобилизации — как киевляне воспринимают возможные нововведения

28 декабря 2023 13:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Законопроект о мобилизации — как киевляне воспринимают возможные нововведения
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недавно Верховная рада Украины зарегистрировала новый законопроект о проведении мобилизации. Планируется усовершенствовать отдельные вопросы призыва, военного учета и прохождения военной службы.

Журналист Новини.LIVE спросил киевлян, как они воспринимают возможные нововведения.

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Среди людей мнения разделились. Некоторые предложения властей вызывают у общества сомнения.

Одна из женщин сказала, если государству нужны люди, чтобы защищать, то так и должно быть.

Еще одна киевлянка отреагировала иначе:

"Если у человека есть какая-то инвалидность, то его надо лечить, а не ему воевать. Нужно делать ротацию, конечно, менять тех, которые давно уже там, но не таких же, которые не смогут ничего сделать".

По словам одного из опрашиваемых, не всем нужно идти на фронт, ведь есть люди, которые нужны здесь.

"Как убрали это понятие ограниченно дееспособный, у меня, например, вызывает очень много сомнений, что все эти ограничения окажутся в окопах", — сказал киевлянин.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект, устанавливающий нормы для мобилизации, будет доработан. Права, гарантированные гражданам Украины, будут соблюдены.

Также мы писали, что отдельные украинские госчиновники заявили, что в рамках нового законопроекта о мобилизации в армию будут призывать работников полиции. Глава Нацполиции Иван Выговский опроверг такие заявления

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