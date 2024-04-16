Законопроект о мобилизации направили на подпись Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Законопроект о мобилизации был направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство норм документа вступает в силу через месяц после его подписания.

Об этом говорится в карточке законопроекта во вторник, 16 апреля.

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Законопроект о мобилизации

В карточке законопроекта говорится, что 16 апреля документ передали на подпись Владимиру Зеленскому.

Его положения вступят в силу через месяц после того, как его подпишет президент.

Законопроект о мобилизации. Фото: скриншот

Были внесены изменения в некоторые правила для мобилизованных лиц, добавлены положения относительно ограниченно пригодных и лиц, имеющих отсрочку от призыва в войска.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Чтобы противостоять врагу, государство усовершенствует мобилизационные процессы. В планах усилить наказание для уклонистов от обязанности защищать страну. В частности, отказывающихся проходить ВВК.

Также, если вас забронировали на работе, вы можете узнать об этом у руководства и получить соответствующий документ, чтобы показать ТЦК. Однако это не исключает того, что вам могут вручить повестку.