Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Законопроект о мобилизации направили на подпись Зеленскому arrow

Законопроект о мобилизации направили на подпись Зеленскому

16 апреля 2024 10:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Законопроект о мобилизации направили на подпись Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Законопроект о мобилизации был направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство норм документа вступает в силу через месяц после его подписания.

Об этом говорится в карточке законопроекта во вторник, 16 апреля.

Читайте также:

Законопроект о мобилизации

В карточке законопроекта говорится, что 16 апреля документ передали на подпись Владимиру Зеленскому.

Его положения вступят в силу через месяц после того, как его подпишет президент.

null
Законопроект о мобилизации. Фото: скриншот

Были внесены изменения в некоторые правила для мобилизованных лиц, добавлены положения относительно ограниченно пригодных и лиц, имеющих отсрочку от призыва в войска.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Чтобы противостоять врагу, государство усовершенствует мобилизационные процессы. В планах усилить наказание для уклонистов от обязанности защищать страну. В частности, отказывающихся проходить ВВК.

Также, если вас забронировали на работе, вы можете узнать об этом у руководства и получить соответствующий документ, чтобы показать ТЦК. Однако это не исключает того, что вам могут вручить повестку.

Владимир Зеленский
Украина
мобилизация
президент
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю