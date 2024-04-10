Законопроект о мобилизации — повестка будет считаться врученной даже без ее получения

Представители ТЦК и СП общаются с мужчиной. Фото: УП

Требование территориального центра комплектования будет считаться врученным даже с момента проставления отметки о невозможности его вручения. Кроме того, руководитель ТЦК будет иметь возможность инициировать задержание уклониста.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" в среду, 10 апреля.

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Если человек не получил повестку от ТЦК из-за того, что не был найден по адресу местонахождения, зарегистрированному в установленном законом порядке, то этот день будет считаться днем вручения повестки. После этого можно будет рассматривать возможность ограничения его права управлять автомобилем.

Законопроект об усилении мобилизации позволяет руководителю ТЦК обращаться в полицию для административного задержания и доставки в ТЦК гражданина, если он не уточнил военно-учетные данные.

Стоит отметить, что с 4 апреля закон о цифровизации военного учета вступил в силу, предоставляя государству доступ к реестру военнообязанных, содержащий информацию о месте работы, временном проживании, регистрации авто и т.д. Эти данные станут доступны для ТЦК.

Также 10 апреля Верховная Рада приняла законопроект, который увеличивает штрафы за уклонение от воинского учета: до 22,5 тыс. грн для самого уклониста и до 59,5 тыс. грн для предприятия, где он работает.

Итак, законопроект №10449 в финальной редакции дополняет закон о мобилизационной подготовке и мобилизации новой статьей 27 "Меры влияния".

Согласно этой норме, в случае невыполнения гражданином обязанностей во время мобилизации, таких как неявка на вызов ТЦК или непрохождение медицинского осмотра, а также в случае неуточнения своих военно-учетных данных в течение 60 дней, руководитель ТЦК имеет право обращаться в полицию для осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК в случае совершения им административного правонарушения.

В случае невозможности осуществления административного задержания и доставки гражданина в ТЦК, его руководитель в течение пяти дней со дня получения ответа направляет гражданину рекомендованное письмо с уведомлением о вручении на его адрес требования по выполнению воинского долга.

Днем вручения требования являются:

день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительства или пребывания лица, уведомленного этим лицом ТЦК;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса.

В случае, когда гражданин в течение десяти календарных дней отказывается добровольно выполнить указанную в требовании обязанность, ТЦК может обратиться в суд за временным ограничением его права управлять транспортным средством во время мобилизации. Это ограничение будет действовать до выполнения или отзыва требования.

Напомним, Верховная Рада рассмотрела правительственный законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ прохождения ВВК. Гончаренко выразил возмущение намерением вводить уголовную ответственность за такие действия.

Также Министерство культуры и информационной политики забронировало от мобилизации 1150 работников сферы культуры и более 700 медийщиков. В ведомстве подчеркнули, что эти люди критически важны для своих предприятий.