Законопроект о мобилизации — Разумков раскрыл новые нормы документа

Нардеп Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации. Он заявил, что документ будет содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.

Об этом нардеп заявил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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Политик заявил, что мобилизационный возраст будет уменьшен.

"Это большая проблема, потому что там прописано таким образом — если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность, станет на учет и это приведет к тому, что ТЦК смогут его мобилизовать в 19 лет", — сказал он. Разумков.

Также политик добавил, что в законопроект заложена откровенная ложь, из-за чего он хочет услышать позицию Министерства обороны.

"Это подрывает доверие к власти. Таким образом мы уничтожим генофонд государства. Нет понимания того, сколько людей должно быть мобилизовано, потому что сначала речь шла о 100-500 тысячах, а сейчас уже цифры уменьшаются", — сказал он.

Напомним, ранее в Мукачевском районе Закарпатья, в селах Карпаты и Ракошино люди перекрыли дороги в знак протеста против действий работников территориальных центров комплектования из-за массовой мобилизации в регионе.

В то же время, нардеп Федор Вениславский заявил, что в новом мобилизационном законопроекте говорится, что соискатели образования всех уровней смогут получить отсрочку от мобилизации, однако иностранные вузы открыли ряд факультетов, где наши граждане "покупали" это право.