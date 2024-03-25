Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Законопроект о мобилизации — Разумков раскрыл новые нормы документа arrow

Законопроект о мобилизации — Разумков раскрыл новые нормы документа

25 марта 2024 18:31
обновлено: 18:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Законопроект о мобилизации — Разумков раскрыл новые нормы документа
Нардеп Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Народный депутат Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации. Он заявил, что документ будет содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.

Об этом нардеп заявил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Разумков рассказал о новых нормах законопроекта о мобилизации

Политик заявил, что мобилизационный возраст будет уменьшен.

"Это большая проблема, потому что там прописано таким образом — если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность, станет на учет и это приведет к тому, что ТЦК смогут его мобилизовать в 19 лет", — сказал он. Разумков.

Также политик добавил, что в законопроект заложена откровенная ложь, из-за чего он хочет услышать позицию Министерства обороны.

"Это подрывает доверие к власти. Таким образом мы уничтожим генофонд государства. Нет понимания того, сколько людей должно быть мобилизовано, потому что сначала речь шла о 100-500 тысячах, а сейчас уже цифры уменьшаются", — сказал он.

Напомним, ранее в Мукачевском районе Закарпатья, в селах Карпаты и Ракошино люди перекрыли дороги в знак протеста против действий работников территориальных центров комплектования из-за массовой мобилизации в регионе.

В то же время, нардеп Федор Вениславский заявил, что в новом мобилизационном законопроекте говорится, что соискатели образования всех уровней смогут получить отсрочку от мобилизации, однако иностранные вузы открыли ряд факультетов, где наши граждане "покупали" это право.

Дмитрий Разумков
Минобороны
Украина
мобилизация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ