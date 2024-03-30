Дадут ли отсрочку мужчинам, получающим второе высшее образование

Закопроект о мобилизации — могут ли призвать студентов, получающих второе высшее образование
В новом законопроекте о мобилизации, который готовится к голосованию во втором чтении, не предусмотрена отсрочка от военной службы для мужчин, получающих второе образование в вузе.
Соответствующие изменения содержатся в проекте Закона Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.
Исключения из правил для получателей второго высшего образования
В действующем законе указано: все студенты, которые учатся в высших учебных заведениях на стационаре, имеют право на отсрочку. Если парламентарии примут новую редакцию документа, временную отсрочку от мобилизации будут иметь только мужчины, получающие первое высшее образование.
Но в законопроекте прописаны некоторые исключения из правил. Например, если у украинца есть диплом бакалавра, и он хочет поступить на магистратуру по этой же специальности, то для него предусмотрена отсрочка. Такое обучение будет расцениваться как продолжение первого высшего образования.
Как и раньше, отсрочку от мобилизации получат студенты профессионально-технических учебных заведений, а также ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме образования.
Напомним, 29 марта в Хмельницкой области на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки напала группа местных жительниц.
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