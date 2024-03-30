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Закопроект о мобилизации — могут ли призвать студентов, получающих второе высшее образование

30 марта 2024 16:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Дадут ли отсрочку мужчинам, получающим второе высшее образование
Студенты на лекции. Фото: Хмельницкий национальный университет
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В новом законопроекте о мобилизации, который готовится к голосованию во втором чтении, не предусмотрена отсрочка от военной службы для мужчин, получающих второе образование в вузе.

Соответствующие изменения содержатся в проекте Закона Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

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Исключения из правил для получателей второго высшего образования

В действующем законе указано: все студенты, которые учатся в высших учебных заведениях на стационаре, имеют право на отсрочку. Если парламентарии примут новую редакцию документа, временную отсрочку от мобилизации будут иметь только мужчины, получающие первое высшее образование.

Но в законопроекте прописаны некоторые исключения из правил. Например, если у украинца есть диплом бакалавра, и он хочет поступить на магистратуру по этой же специальности, то для него предусмотрена отсрочка. Такое обучение будет расцениваться как продолжение первого высшего образования.

Как и раньше, отсрочку от мобилизации получат студенты профессионально-технических учебных заведений, а также ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме образования.

Напомним, 29 марта в Хмельницкой области на работников   территориального центра комплектования и социальной поддержки напала группа местных жительниц.

Также мы сообщали, что во Львовской области обновили перечень предприятий, которые могут бронировать сотрудников.

закон
студенты
военный призыв
мобилизация
отсрочка

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