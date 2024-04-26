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Отпуск за границей для военных — как выехать из Украины в 2024 году

26 апреля 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как украинскому военному выехать в отпуск за границу — простая инструкция
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации украинские военнослужащие не только имеют право на полноценный отпуск, но и могут его провести за границей. Но для этого стоит собрать пакет документов и подать соответствующий рапорт командиру части.

Как украинскому военному выехать в отпуск за границу и на что обратить внимание при оформлении такого отпуска, рассказываем далее в материале.

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Как написать рапорт для выезда за границу в отпуск

Чтобы военнослужащему выехать за границу на заслуженный отдых, необходимо правильно написать рапорт, в котором указать:

  • страну, куда уезжает боец;
  • адрес места жительства в этой стране.

Документ должен составляться в двух экземплярах:

  • для воинской части;
  • для военного, чтобы командир части поставил отметку о принятии рапорта.

Рапорт следует подать в штаб воинской части на рассмотрение командиру не позднее чем за 15 дней до начала отпуска.

Важно учитывать, что решение о предоставлении отпуска принимает именно командир воинской части. Командир может разрешить выезд за границу в период отпуска, но может и отказать.

Его решение оформляется посредством приказа, который дает право выезжать за пределы страны. Также для этих целей можно использовать отпускной билет, где указан срок отпуска и разрешена возможность пересечения государственной границы Украины.

 

Как написать рапорт для выезда за границу в отпуск
Военный пишет рапорт. Фото: google.com

Какие документы необходимо иметь военному, чтобы уехать в отпуск за границу

Перед отпуском военному обязательно необходимо запросить выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения государственной границы Украины. После этого необходимо встать на учет ВСП (военная служба правопорядка), а потом уже можно выезжать из страны.

Кроме того, для путешествия за границу военнослужащий должен иметь следующие документы:

  • военно-учетный документ, удостоверение офицера или удостоверение военнослужащего;
  • отпускной билет с указанием "отпуск за границей" (если такой отметки нет, необходимо иметь выписку из приказа с указанием выезда за границу);
  • действующий загранпаспорт (id-карта или книга).

Ранее мы сообщали, как военному уйти в отпуск по семейным обстоятельствам.

Напомним, мы писали, как украинскому военному уволиться со службы в 2024 году.

Также мы информировали, как военным оформить помощь при ранении на фронте.

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