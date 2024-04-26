Як українському військовому виїхати у відпустку за кордон — проста інструкція

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації українські військовослужбовці не тільки мають право на повноцінну відпустку, а й можуть її провести за кордоном. Та для цього варто зібрати певний пакет документів та подати відповідний рапорт командиру частини.

Як українському військовому виїхати у відпустку за кордон та на що звернути увагу при оформленні такої відпустки, розповідаємо далі в матеріалі.

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Як написати рапорт для виїзду за кордон у відпустку

Щоб військовослужбовцю виїхати за кордон на заслужений відпочинок, необхідно правильно написати рапорт, в якому вказати:

країну, куди вирушає боєць;

адресу місця проживання в цій країні.

Документ має складатися у двох примірниках:

для військової частини;

для військового, щоб командир частини поставив відмітку про прийняття рапорту.

Рапорт потрібно подати до штабу військової частини на розгляд командиру не пізніше ніж за 15 днів до початку відпустки.

Важливо враховувати те, що рішення щодо надання відпустки ухвалює саме командир військової частини. Командир може дозволити виїзд за кордон у період відпустки, однак може й відмовити.

Його рішення оформляється у вигляді наказу, який надає право виїжджати за межі країни. Також для цих цілей можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки та дозволена можливість перетину державного кордону України.

Військовий пише рапорт. Фото: google.com

Які документи необхідно мати військовому, щоб виїхати у відпустку за кордон

Перед відпусткою військовому обов'язково необхідно запросити витяг із наказу про відпустку із зазначенням можливості перетину державного кордону України. Після цього необхідно стати на облік ВСП (військова служба правопорядку), а тоді вже можна виїжджати з країни.

Крім того, для подорожі за кордон військовослужбовець повинен мати такі документи:

військово-обліковий документ, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця;

відпускний квиток із зазначенням "відпустка за кордоном" (якщо такої відмітки у квитку немає, необхідно мати витяг із наказу із зазначенням виїзду за кордон);

чинний закордонний паспорт (id-картка або книжка).

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