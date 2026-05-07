Запрос в РВВК: комиссия имеет меньше недели на ответ

Запрос в РВВК: комиссия имеет меньше недели на ответ

Дата публикации 7 мая 2026 12:20
Запрос в РВВК: комиссия имеет меньше недели на ответ
Представители ВВК. Фото: Минобороны

Военно-врачебные комиссии не имеют четких временных рамок на принятие решений о непригодности к военной службе. Но когда сам гражданин подает запрос или делает это руками адвоката, региональные ВВК вынуждены отвечать в определенный срок. Кратчайшим должен быть ответ на адвокатский запрос в РВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Система ВВК в Украине

Военно-врачебная комиссия является ключевым элементом общей мобилизации в военный период. В мирное время система военно-врачебных комиссий нужна для ведения воинского учета мужского населения.

Система военно-врачебных комиссий не является однородной. По задачам и уровню принятия решений существует три вида ВВК.

Первыми, с которыми сталкиваются граждане, являются ВВК при территориальных центрах комплектования. Существуют также внештатные военно-врачебные комиссии, которые принимают постановления о степени пригодности того или иного гражданина к военной службе и тому подобное.

Месяц или пять дней на ответ

Самый высокий уровень ВВК это штатные военно-врачебные комиссии. Они, в частности, осуществляют рассмотрение, пересмотр, отмену, утверждение или неутверждение постановлений ВВК низших уровней.

К юристам обратился гражданин, который ждет решения о своей непригодности к военной службе от региональной ВВК. Мужчина поинтересовался, как долго ждать этого решения.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что четко установленных рамок в этом процессе не существует. Поэтому, подчеркнул Айвазян, лучше подать запрос в РВВК, потому что здесь уже закон заставляет комиссию дать ответ в определенный срок, особенно если речь идет об ответе на адвокатский запрос: "Срок предоставления ответа на обращение гражданина составляет 30 дней, срок предоставления ответа на адвокатский запрос составляет 5 дней".

Если военнообязанного гражданина не устраивает решение военно-врачебной комиссии, ему следует подать жалобу в соответствующие инстанции. Отказ же от подписания заключения ничем особым ему не поможет.

Если военнообязанный гражданин или военнослужащий получил на руки незаконное по его мнению решение военно-врачебной комиссии, он может его обжаловать. Жалобу можно подать в две разные инстанции.

ВВК адвокат военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
