Запит до РВЛК: комісія має менше тижня на відповідь

Представники ВЛК. Фото: Міноборони

Військово-лікарські комісії не мають чітких часових рамок на ухвалення рішень щодо непридатності до військової служби. Але коли сам громадянин подає запит чи робить це руками адвоката, регіональні ВЛК змушені відповідати у певний термін. Найкоротшою має бути відповідь на адвокатський запит до РВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Система ВЛК в Україні

Військово-лікарська комісія є ключовим елементом загальної мобілізації у воєнний період. У мирний час система військово-лікарських комісій потрібна для ведення військового обліку чоловічого населення.

Система військово-лікарських комісій не є однорідною. За завданнями та рівнем прийняття рішень існує три види ВЛК.

Першими, з якими стикаються громадяни, є ВЛК при територіальних центрах комплектування. Існують також позаштатні військово-лікарські комісії, які ухвалюють постанови щодо ступеню придатності того чи іншого громадянина до військової служби тощо.

Читайте також:

Місяць чи п’ять днів на відповідь

Найвищий рівень ВЛК це штатні військово-лікарські комісії. Вони, зокрема, здійснюють розгляд, перегляд, скасування, затвердження або незатвердження постанов ВЛК нижчих рівнів.

До юристів звернувся громадянин, який чекає рішення щодо своєї непридатності до військової служби від регіональної ВЛК. Чоловік поцікавився, як довго чекати цього рішення.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що чітко встановлених рамок у цьому процесі не існує. Тому, підкреслив Айвазян, краще подати запит до РВЛК, бо тут уже закон змушує комісію надати відповідь у певний термін, особливо якщо йдеться про відповідь на адвокатський запит: "Строк надання відповіді на звернення громадянина становить 30 днів, строк надання відповіді на адвокатський запит становить 5 днів".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яка дія є правильнішою, відмова підписати рішення ВЛК чи скарга.

Якщо військовозобов’язаного громадянина не влаштовує рішення військово-лікарської комісії, йому варто подати скаргу у відповідні інстанції. Відмова ж від підписання висновку нічим особливим йому не допоможе.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, куди потрібно подавати скаргу на результат ВЛК.

Якщо військовозобов’язаний громадянин чи військовослужбовець отримав на руки незаконне на його думку рішення військово-лікарської комісії, він може його оскаржити. Скаргу можна подати у дві різні інстанції.