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Осужденные в рядах ВСУ — украинцам раскрыли важнейшие детали нового закона

10 мая 2024 19:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация осужденных в Украине — кого коснется, какие условия призыва и службы
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Недавно Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации осужденных в ряды ВСУ. Документ утверждает правила призыва таких лиц, а также условия прохождения военной службы.

Как будет работать новое законодательство, кто из заключенных отправится защищать страну от оккупанта и на каких условиях — разбираемся дальше в материале.

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Что предусматривает принятый закон о мобилизации заключенных

Так, прежде всего, следует отметить, что речь идет о законопроекте №11079-1. Чтобы он заработал, его еще должны подписать глава парламента и президент Украины.

Документ предусматривает исключительно добровольную мобилизацию заключенных. При этом только желания мало, заключенный должен будет пройти определенную проверку и отвечать требованиям, установленным законом.

Окончательное решение о мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от:

  • выводу ВВК;
  • решение суда;
  • готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение.
Что предусматривает принятый закон о мобилизации заключенных
Осужденные в Украине. Фото: УНИАН

Кто не сможет попасть в Вооруженные силы

Не все осужденные могут подписать контракт с ВСУ. Ограничения будут действовать для лиц, отбывающих наказание или осужденных за:

  • преступления против основ нацбезопасности Украины;
  • умышленное убийство двух или более людей, или убийство с особой жестокостью, или сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием;
  • преступления против половой свободы и неприкосновенности;
  • преступления, связанные с терроризмом;
  • нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;
  • убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
  • особенно тяжкие коррупционные преступления.

Кроме того, не смогут попасть на службу осужденные госслужащие, имевшие особо ответственное положение (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.п.) по п. 1 ч. 3 примечания к ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (неправомерная выгода).

Мобилизация осужденных — кто может вступить в ряды ВСУ и какие условия мобилизации

Чтобы попасть на военную службу, осужденный должен отвечать условиям прохождения военной службы по контракту, определенным ст. 21 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

То есть быть моложе 57 лет, пройти военно-врачебную комиссию, психологический отбор и иметь определенный уровень физической подготовки.

Чтобы попасть в ряды ВСУ, осужденные должны:

  • написать заявление в учреждение, в котором отбывают наказание;
  • пройти медосмотр в тюрьме;
  • получить оценку психического состояния;
  • получить разрешение суда;
  • попасть в ТЦК, где воинская часть будет решать, готова ли она мобилизовать заключенного;
  • пройти ВВК.

 

Мобилизация осужденных — кто может вступить в ВСУ и какие условия мобилизации
Осуждены в рядах ВСУ. Коллаж Новости.LIVE

Условия мобилизации осужденного и прохождение военной службы

Согласно тексту законопроекта № 11079-1 по просьбе осужденного суд должен рассмотреть возможность его условно-досрочного увольнения для прохождения военной службы по контракту.

На суде должен быть представитель учреждения, где осужденный отбывал наказание, который может дать ему определенную характеристику. В дальнейшем суд принимает решение об условно-досрочном освобождении, но может и отклонить такую просьбу.

После вступления в силу судебного решения об освобождении, осужденный должен в течение 24 часов в сопровождении Национальной гвардии прибыть в ТЦК и СП для заключения контракта. В свою очередь, ТЦК должна обеспечить прохождение осужденным ВВК, а учреждение исполнения наказаний должны этому способствовать.

По предварительной информации, осужденные могут служить в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей. Однако пока неизвестно, будут ли эти подразделения полностью укомплектованы бывшими осужденными. Минобороны еще предстоит разработать порядок формирования спецподразделений.

Командир подразделения, в котором осужденный будет проходить службу, должен осуществлять административный надзор за ним. Таких бойцов будут ставить на отдельный учет в воинской части. Если бывший осужденный самовольно покинет воинскую часть, то он может получить приговор от 5 до 10 лет лишения свободы при условии, что его поймают.

Бывшие осужденные получат до 10 дней отпуска в год. Он будет предоставляться только при наличии семейных обстоятельств или потребности в лечении. Во всех остальных случаях такие военнослужащие не смогут уйти в отпуск.

Ранее мы сообщали, сколько тысяч заключенных в Украине могут мобилизовать.

Напомним, командир штурмового батальона 3-й ОМБр Владимир Фокин рассказал, какими должны быть в ВСУ подразделения для осужденных.

Также волонтер Сергей Костыра рассказал, почему призывать на военную службу заключенных может быть опасно для украинской армии.

война
закон
Украина
мобилизация
осужденные

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