Мобилизация осужденных в Украине — кого коснется, какие условия призыва и службы

Осужденные в рядах ВСУ — украинцам раскрыли важнейшие детали нового закона
Недавно Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации осужденных в ряды ВСУ. Документ утверждает правила призыва таких лиц, а также условия прохождения военной службы.
Как будет работать новое законодательство, кто из заключенных отправится защищать страну от оккупанта и на каких условиях — разбираемся дальше в материале.
Что предусматривает принятый закон о мобилизации заключенных
Так, прежде всего, следует отметить, что речь идет о законопроекте №11079-1. Чтобы он заработал, его еще должны подписать глава парламента и президент Украины.
Документ предусматривает исключительно добровольную мобилизацию заключенных. При этом только желания мало, заключенный должен будет пройти определенную проверку и отвечать требованиям, установленным законом.
Окончательное решение о мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от:
- выводу ВВК;
- решение суда;
- готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение.
Кто не сможет попасть в Вооруженные силы
Не все осужденные могут подписать контракт с ВСУ. Ограничения будут действовать для лиц, отбывающих наказание или осужденных за:
- преступления против основ нацбезопасности Украины;
- умышленное убийство двух или более людей, или убийство с особой жестокостью, или сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием;
- преступления против половой свободы и неприкосновенности;
- преступления, связанные с терроризмом;
- нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;
- убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
- особенно тяжкие коррупционные преступления.
Кроме того, не смогут попасть на службу осужденные госслужащие, имевшие особо ответственное положение (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.п.) по п. 1 ч. 3 примечания к ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (неправомерная выгода).
Мобилизация осужденных — кто может вступить в ряды ВСУ и какие условия мобилизации
Чтобы попасть на военную службу, осужденный должен отвечать условиям прохождения военной службы по контракту, определенным ст. 21 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
То есть быть моложе 57 лет, пройти военно-врачебную комиссию, психологический отбор и иметь определенный уровень физической подготовки.
Чтобы попасть в ряды ВСУ, осужденные должны:
- написать заявление в учреждение, в котором отбывают наказание;
- пройти медосмотр в тюрьме;
- получить оценку психического состояния;
- получить разрешение суда;
- попасть в ТЦК, где воинская часть будет решать, готова ли она мобилизовать заключенного;
- пройти ВВК.
Условия мобилизации осужденного и прохождение военной службы
Согласно тексту законопроекта № 11079-1 по просьбе осужденного суд должен рассмотреть возможность его условно-досрочного увольнения для прохождения военной службы по контракту.
На суде должен быть представитель учреждения, где осужденный отбывал наказание, который может дать ему определенную характеристику. В дальнейшем суд принимает решение об условно-досрочном освобождении, но может и отклонить такую просьбу.
После вступления в силу судебного решения об освобождении, осужденный должен в течение 24 часов в сопровождении Национальной гвардии прибыть в ТЦК и СП для заключения контракта. В свою очередь, ТЦК должна обеспечить прохождение осужденным ВВК, а учреждение исполнения наказаний должны этому способствовать.
По предварительной информации, осужденные могут служить в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей. Однако пока неизвестно, будут ли эти подразделения полностью укомплектованы бывшими осужденными. Минобороны еще предстоит разработать порядок формирования спецподразделений.
Командир подразделения, в котором осужденный будет проходить службу, должен осуществлять административный надзор за ним. Таких бойцов будут ставить на отдельный учет в воинской части. Если бывший осужденный самовольно покинет воинскую часть, то он может получить приговор от 5 до 10 лет лишения свободы при условии, что его поймают.
Бывшие осужденные получат до 10 дней отпуска в год. Он будет предоставляться только при наличии семейных обстоятельств или потребности в лечении. Во всех остальных случаях такие военнослужащие не смогут уйти в отпуск.
Ранее мы сообщали, сколько тысяч заключенных в Украине могут мобилизовать.
Напомним, командир штурмового батальона 3-й ОМБр Владимир Фокин рассказал, какими должны быть в ВСУ подразделения для осужденных.
Также волонтер Сергей Костыра рассказал, почему призывать на военную службу заключенных может быть опасно для украинской армии.
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