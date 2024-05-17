В Украине 18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного

Приложение для телефона. Иллюстративное фото: АрмияInform

В Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Сразу после этого должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста смогут обновлять учетные данные.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода в пятницу, 17 мая.

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Лазуткин отметил, что версия электронного кабинета с минимальным набором функций должна работать с 18 мая.

"То есть в дальнейшем будут дополнительные опции в электронном кабинете. Пока это же будет возможность обновить свои данные. Прежде всего речь идет об электронной почте, телефоне и месте жительства", — сказал он.

Спикер МО рассказал, что тестировал новое приложение и проверял возможность быстрого обновления данных. Он напомнил, что в течение 60 дней обязанность об уточнении своих данных мужчины смогут выполнить через 10-15 минут в смартфоне.

"Я видел уже эту версию, полистал ее на телефоне. И там все максимально просто. ID-банкинг, и дальше просто тебя идентифицируют, ты регистрируешься и все очень быстро заполняешь. Ну и по большому счету — простая процедура для любого человека, которая использует приложения", — отметил Лазуткин.

По его мнению, это самый простой путь, особенно для молодежи, которая "просто живет фактически в смартфонах".

Напомним, с 18 мая в Украине процесс вручения повесток на улице будет изменен. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.

Кроме того, в Минобороны, что в Киеве пропускная способность ТЦК и СП составляет около 50-70 человек в день.