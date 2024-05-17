В Украине увеличат штрафы для уклонистов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, подписал закон о внесении изменений по поводу штрафов для уклонистов. Документ предусматривает увеличение денежных взысканий с мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Новым законом предусматривается увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации в армию мужчин — тех, кто не стоит на военном учете или вовремя не обновил учетные данные.

Он вводит три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Размер штрафов за уклонение от мобилизации:

за нарушение правил военного учета: штраф от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение или в особый период — от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен;

за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: от 5100 до 8500 гривен — для граждан, от 17 тыс. до 34 тыс. гривен — для должностных и юридических лиц;

за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен — для граждан, от 34 тыс. до 59,5 тыс. гривен — для должностных и юридических лиц.

Напомним, 9 мая Верховная Рада приняла законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения.

Также мы писали, что в Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Сразу после этого должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста смогут обновлять учетные данные.