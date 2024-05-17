В Україні збільшать штрафи для ухилянтів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 травня, підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

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Закон про збільшення штрафів для ухилянтів

Новим законом передбачається збільшення штрафів для чоловіків, які ухиляються від мобілізації до армії — тих, хто не стоїть на військовому обліку або вчасно не оновив облікові дані.

Він запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.

Розмір штрафів за ухилення від мобілізації:

за порушення правил військового обліку: штраф від 3400 до 5100 гривень, за повторне порушення або в особливий період — від 17 тис. до 25,5 тис. гривень;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень — для громадян, від 17 тис. до 34 тис. гривень — для посадових та юридичних осіб;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 тис. до 25,5 тис. гривень — для громадян, від 34 тис. до 59,5 тис. гривень — для посадових та юридичних осіб.

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Також ми писали, що в Україні 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Одразу після цього має запрацювати електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку зможуть оновлювати облікові дані.