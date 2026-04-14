Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Дружина підписала контракт: чоловіка в ЗСУ вона не замінить

Дружина підписала контракт: чоловіка в ЗСУ вона не замінить

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 12:20
Дружина підписала контракт: чоловіка в ЗСУ вона не замінить
Жінки в Збройних силах України. Фото: бригада "Кара-Даг"

Українські громадянки мають право на військову службу. Для цього їм потрібно підписати контракт із ЗСУ чи іншими військовими структурами. Але цей крок не звільняє їхніх чоловіків від служби в армії за мобілізацією.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Контракт дружини, звільнення чоловіка

В Силах оборони України служать не тільки чоловіки, а й жінки. Вони можуть потрапити як до ЗСУ, так і до інших силових структур, наприклад, Державна прикордонна служба України чи Національна гвардія України.

На відміну від чоловіків, жінки в Україні не підлягають мобілізації. Вони можуть проходити військову службу тільки на добровільній основі.

До юристів звернувся громадянин, дружина якого планує підписати контракт на службу в ДПСУ. Чоловік поцікавився, чи надасть це йому право на відстрочку від мобілізації або звільнення з лав ЗСУ, якщо дружина, інший член родини, уже є військовослужбовцем. Громадянин уточнив: "Чи може жінка замінити мене?"

Звільнення з армії неможливе

Юристи, коментуючи таку гіпотетичну ситуацію, наголосили, що вона в принципі неможлива. Так, юрист Владислав Дерій підкреслив: "На жаль, таку заміну здійснити неможливо".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив слова колеги. Айвазян зазначив: "Підстави для звільнення з військової служби перелічені у статті 26 ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу". Серед них відсутня така, яка наведена Вами. На жаль, жінка не може замінити Вас на службі".

Таким чином, гіпотетичне підписання контракту із ЗСУ чи іншими військовими структурами з боку дружини жодним чином не впливає на статус чоловіка. Цей крок не надасть йому права ні на відстрочку від мобілізації, ні на звільнення з армії.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, на які посади у Збройних силах України беруть жінок.

У Збройних силах України доступні вакансії для жінок, які максимально відповідають цивільним. Серед таких бухгалтер, діловод, медик, медична сестра або фельдшер. Водночас є і бойові посади, на яких українки максимально реалізують свої здібності.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, скільки жінок проходять службу у Збройних силах України.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у жовтні 2025 року розповіла, що у ЗСУ нині служать 68 тисяч жінок. З них понад 5000  виконують завдання безпосередньо на передовій.

родина звільнення відстрочка жінки на війні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації