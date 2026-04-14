Дружина підписала контракт: чоловіка в ЗСУ вона не замінить

Жінки в Збройних силах України. Фото: бригада "Кара-Даг"

Українські громадянки мають право на військову службу. Для цього їм потрібно підписати контракт із ЗСУ чи іншими військовими структурами. Але цей крок не звільняє їхніх чоловіків від служби в армії за мобілізацією.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Контракт дружини, звільнення чоловіка

В Силах оборони України служать не тільки чоловіки, а й жінки. Вони можуть потрапити як до ЗСУ, так і до інших силових структур, наприклад, Державна прикордонна служба України чи Національна гвардія України.

На відміну від чоловіків, жінки в Україні не підлягають мобілізації. Вони можуть проходити військову службу тільки на добровільній основі.

До юристів звернувся громадянин, дружина якого планує підписати контракт на службу в ДПСУ. Чоловік поцікавився, чи надасть це йому право на відстрочку від мобілізації або звільнення з лав ЗСУ, якщо дружина, інший член родини, уже є військовослужбовцем. Громадянин уточнив: "Чи може жінка замінити мене?"

Звільнення з армії неможливе

Юристи, коментуючи таку гіпотетичну ситуацію, наголосили, що вона в принципі неможлива. Так, юрист Владислав Дерій підкреслив: "На жаль, таку заміну здійснити неможливо".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив слова колеги. Айвазян зазначив: "Підстави для звільнення з військової служби перелічені у статті 26 ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу". Серед них відсутня така, яка наведена Вами. На жаль, жінка не може замінити Вас на службі".

Таким чином, гіпотетичне підписання контракту із ЗСУ чи іншими військовими структурами з боку дружини жодним чином не впливає на статус чоловіка. Цей крок не надасть йому права ні на відстрочку від мобілізації, ні на звільнення з армії.

У Збройних силах України доступні вакансії для жінок, які максимально відповідають цивільним. Серед таких бухгалтер, діловод, медик, медична сестра або фельдшер. Водночас є і бойові посади, на яких українки максимально реалізують свої здібності.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у жовтні 2025 року розповіла, що у ЗСУ нині служать 68 тисяч жінок. З них понад 5000 виконують завдання безпосередньо на передовій.