Бронирование работников телемарафона - кто из журналистов избежит мобилизации

Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот

Министерство культуры подтвердило бронирование от мобилизации некоторым телеканалам, которые являются участниками "Единого марафона". Попали в список и другие медиа, но не все. По каким критериям выбирали — неизвестно. Поэтому есть вопросы к равным условиям.

Свое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал нардеп, глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

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"Начнем с того, что в перечне представителей микроструктур, которые, по данным Интерфакса, были внесены МКИП в перечень стратегических и могут претендовать на 50% брони для своих работников, есть и BBC, и работники ТРК НБМ, который вещает под брендом 5 канала, и ряд других структур, которые не работают в Едином марафоне", — сказал Юрчишин.

Добавим, что в список Минкульта попали все участвующие в "Едином марафоне" телеканалы. Статус критически важных получили:

телеканал "Ми — Україна";

телеканал "1+1";

телеканал ICTV;

телеканал "Інтер";

телеканал "Рада";

телеканал "Суспільне новини".

Кроме них такой статус предоставили еще нескольким компаниям.

"С одной стороны, можно только приветствовать то, что МКИП занимается устойчивостью информационного направления государства. Но с другой — есть ряд вопросов по перечню структур, какие именно критерии брались за основу и почему. Потому что важный элемент взаимодействия государства с любым сектором — создание равных условий", — подытожил Юрчишин.

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