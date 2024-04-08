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Журналистов забронировали от мобилизации — нардеп заявил о неравных условиях медиа

8 апреля 2024 15:30
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бронирование работников телемарафона - кто из журналистов избежит мобилизации
Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Министерство культуры подтвердило бронирование от мобилизации некоторым телеканалам, которые являются участниками "Единого марафона". Попали в список и другие медиа, но не все. По каким критериям выбирали — неизвестно. Поэтому есть вопросы к равным условиям. 

Свое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал нардеп, глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

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"Начнем с того, что в перечне представителей микроструктур, которые, по данным Интерфакса, были внесены МКИП в перечень стратегических и могут претендовать на 50% брони для своих работников, есть и BBC, и работники ТРК НБМ, который вещает под брендом 5 канала, и ряд других структур, которые не работают в Едином марафоне", — сказал Юрчишин.

Добавим, что в список Минкульта попали все участвующие в "Едином марафоне" телеканалы. Статус критически важных получили:

  • телеканал "Ми — Україна";
  • телеканал "1+1";
  • телеканал ICTV;
  • телеканал "Інтер";
  • телеканал "Рада";
  • телеканал "Суспільне новини".

Кроме них такой статус предоставили еще нескольким компаниям. 

"С одной стороны, можно только приветствовать то, что МКИП занимается устойчивостью информационного направления государства. Но с другой — есть ряд вопросов по перечню структур, какие именно критерии брались за основу и почему. Потому что важный элемент взаимодействия государства с любым сектором — создание равных условий", — подытожил Юрчишин.

Ранее мы писали, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации. Также стало известно о том, имеет ли право ТЦК аннулировать бронирование 34-летнего студента.

Ярослав Юрчишин
телевидение
телемарафон
мобилизация
бронирование
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