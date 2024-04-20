Появилось видео нападения гражданских на работника ТЦК, отстреливавшегося из пистолета.

Работник ТЦК подбирает что-то из земли. Фото: скриншот

В Черновицкой области в селе Черногозы местные жители напали на работника территориального центра комплектования и социальной поддержки при исполнении им служебных обязанностей. В результате военный был вынужден открыть огонь.

Видео инцидента распространяется на Telegram-каналах в субботу, 20 апреля.

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Нападение на работника ТЦК

На видео не зафиксирован факт стрельбы со стороны военного, только видно, что он держит в руке пистолет и подбирает что-то из земли, возможно, гильзы от патронов.

При этом толпа вокруг ведет себя крайне агрессивно. На видео видно, как местные жители рушат военного на землю, который при этом требует вызвать полицию. В конце концов работник ТКЦ и СП садится в автомобиль и уезжает с места происшествия.

Ранее мы рассказывали, что работник ТЦК и СП начал стрелять в землю, когда жители села Черногуз заблокировали транспортное средство военного и начали угрожать ему. Военнослужащий вызвал полицию на место инцидента, которые теперь занимаются расследованием этой ситуации.

Напомним, что в Закарпатье женщины избили военных ТЦК. В военкомате отреагировали на стычку.