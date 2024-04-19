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Українців доставлятимуть до ТЦК силою — адвокатка пояснила зміни у законі

19 квітня 2024 22:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть силою доставляти до ТЦК через зміни у законі
Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Нещодавно в Україні було ухвалено закон, що змінює процес мобілізації. Він почне діяти вже в середині травня. Всі військовозобов'язані чоловіки повинні будуть встати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані впродовж 60 дні. При цьому, як і раніше працівники ТЦК будуть вручати громадянам повістки. 

Чи матимуть право представники територіальних центрів примусово затримувати військовозобов'язаних осіб та силою доставляти їх до ТЦК через зміни у законі, пояснила адвокатка Тетяна Денисенко у коментарі NV

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Як підкреслила правозахисниця, співробітники ТЦК та СП таких повноважень не матимуть. Подібні дії з їхнього боку можна буде розцінювати як протиправні. 

Адвокатка радить, якщо вас ведуть силоміць до транспортного засобу під приводом перевірки даних у ТЦК, необхідно викликати поліцію та за можливості фіксувати подію на відео або попросити про це свідків. З відеодоказами неправомірність дій буде набагато легше довести. 

"Безпідставно затримувати громадян не можуть не тільки представники ТЦК, а й будь-які інші державні органи, якщо це не затримання під час виявлення кримінального правопорушення. У випадку відмови від повістки співробітники ТЦК також не мають повноважень на затримання. Вони тільки фіксують порушення, якщо воно відбулося", — підсумувала спеціалістка.

 

Мобілізація в Україні — чи можуть силою доставляти до ТЦК через зміни у законі
Представник ТЦК виписує військовозобов'язаному повістку. Фото: vn.20minut.ua

Водночас, за її словами, примусово доставляти військовозобов'язаного до ТЦК матимуть повноваження співробітники поліції. Це можливо буде у разі, якщо особа проігнорувала вручену під підпис повістку.

Саме за таких обставин ТЦК подає спеціальне повідомлення до Національної поліції. Після його отримання правоохоронці можуть затримати та доставити людину до ТЦК для складання постанови.

Важливо знати, що затримувати й доставляти у ТЦК для того, щоб людина проходила військово-лікарську комісію, не мають права. Це також закріплено у законодавстві.

Як додала Тетяна Денисенко, вищезгадані правила закріплені ч. 3 ст.38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Згідно з ними співробітники Нацполіції у встановленому законом порядку можуть за зверненням ТЦК або органів СБУ доставити до таких ТЦК або органів СБУ осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210−1 КУпАП.

Раніше ми повідомляли, що зобов'язані робити працівники ТЦК перед врученням повістки.

Нагадаємо, ми писали, які нові обов'язки з'являться у військовозобов'язаних осіб.

Також ми інформували, як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої дані.

закон
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти

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