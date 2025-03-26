Как можно изменить военную специальность — условия и что нужно знать

Мобилизованные на обучении в УЦ. Фото: 150 учебный центр командования Сил ТрО ВСУ

Мобилизованный гражданин может и имеет право изменить военно-учетную специальность. Но для этого его, уже как военнослужащего, должны направить на обучение по новой специальности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Зачем нужна военно-учетная специальность

Каждый военнообязанный гражданин должен иметь военно-учетную специальность.

Эта информация обязательно должна быть указана в военном билете или временном удостоверении военнообязанного.

Военно-учетная специальность нужна, в частности, для того, чтобы максимально быстро и эффективно использовать мобилизованного гражданина.

Изменение военно-учетной специальности

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он после мобилизации изменить военно-учетную специальность.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что это возможно, но при соблюдении важного условия.

"Для этого Вас должны направить на обучение", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как определяют военную специальность гражданина.

Добавим, мы сообщали о том, какие военные специальности исключают бронирование.