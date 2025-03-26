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Зміна військової спеціальності — головна умова

26 березня 2025 22:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як можна змінити військову спеціальність - умови та що треба знати
Мобілізовані на навчанні у НЦ. Фото: 150 навчальний центр командування Сил ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізований громадянин може і має право змінити військово-облікову спеціальність. Але для цього його, уже як військовослужбовця, мають направити на навчання за новою спеціальністю.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Навіщо потрібна військово-облікова спеціальність

Кожен військовозобов’язаний громадянин повинен мати військово-облікову спеціальність.

Ця інформація обов’язково повинна бути вказана у військовому квитку чи тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Військово-облікова спеціальність потрібна, зокрема, для того, аби максимально швидко і ефективно використовувати мобілізованого громадянина.

Зміна військово-облікової спеціальності

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він після мобілізації змінити військово-облікову спеціальність.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це є можливим, але за дотримання важливої умови.

"Для цього Вас повинні направити на навчання", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як визначають військову спеціальність громадянина.

Додамо, ми повідомляли про те, які військові спеціальності виключають бронювання.

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