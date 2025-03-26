Як можна змінити військову спеціальність - умови та що треба знати

Зміна військової спеціальності — головна умова
Мобілізований громадянин може і має право змінити військово-облікову спеціальність. Але для цього його, уже як військовослужбовця, мають направити на навчання за новою спеціальністю.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Навіщо потрібна військово-облікова спеціальність
Кожен військовозобов’язаний громадянин повинен мати військово-облікову спеціальність.
Ця інформація обов’язково повинна бути вказана у військовому квитку чи тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.
Військово-облікова спеціальність потрібна, зокрема, для того, аби максимально швидко і ефективно використовувати мобілізованого громадянина.
Зміна військово-облікової спеціальності
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він після мобілізації змінити військово-облікову спеціальність.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це є можливим, але за дотримання важливої умови.
"Для цього Вас повинні направити на навчання", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як визначають військову спеціальність громадянина.
Додамо, ми повідомляли про те, які військові спеціальності виключають бронювання.
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