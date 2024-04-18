Эксперт объяснил, как собираются возвращать украинских военнообязанных из-за границы

Украинские мужчины пересекают границу. Фото: sud.ua

По данным Eurostat, в европейских странах сегодня находятся 650 тыс. украинских мужчин призывного возраста. Согласно новому закону о мобилизации, все они должны получить военно-учетные документы, ведь без них они не смогут обновить загранпаспорта, когда истечет срок действия документов.

Об этом на канале "Право ТВ" рассказал экспертом по легализации и пребыванию украинцев в Польше Сергей Пех.

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"Украинцы за границей должны будут обновить свои военно-учетные данные в консульствах и обратиться в ТЦК. Все граждане старше 16 должны стать на военный учет в консульствах. А все граждане от 25 лет, согласно новому закону, могут быть мобилизованы. За год может случиться так, что всех обяжут вернуться из-за границы в Украину. Я не думаю, что власть пойдет на аннулирование загранпаспортов, но может прекратить консульские услуги по обновлению документов, в случае окончания их срока действия. А украинец за границей без действующего паспорта не сможет снять жилье, найти работу. И это реальный рычаг, чтобы вернуть украинских мужчин домой", — отметил Сергей Пех.

Ранее мы писали, как происходит исключение из военного учета в Украине в 2024 году. Также в СНБО рассказали, что ждет граждан, уклоняющихся от призыва.