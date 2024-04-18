Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Найден метод, как вернуть военнообязанных из-за границы в Украину — эксперт arrow

Найден метод, как вернуть военнообязанных из-за границы в Украину — эксперт

18 апреля 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Эксперт объяснил, как собираются возвращать украинских военнообязанных из-за границы
Украинские мужчины пересекают границу. Фото: sud.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

По данным Eurostat, в европейских странах сегодня находятся 650 тыс. украинских мужчин призывного возраста. Согласно новому закону о мобилизации, все они должны получить военно-учетные документы, ведь без них они не смогут обновить загранпаспорта, когда истечет срок действия документов.

Об этом на канале "Право ТВ" рассказал экспертом по легализации и пребыванию украинцев в Польше Сергей Пех.

Читайте также:

"Украинцы за границей должны будут обновить свои военно-учетные данные в консульствах и обратиться в ТЦК. Все граждане старше 16 должны стать на военный учет в консульствах. А все граждане от 25 лет, согласно новому закону, могут быть мобилизованы. За год может случиться так, что всех обяжут вернуться из-за границы в Украину. Я не думаю, что власть пойдет на аннулирование загранпаспортов, но может прекратить консульские услуги по обновлению документов, в случае окончания их срока действия. А украинец за границей без действующего паспорта не сможет снять жилье, найти работу. И это реальный рычаг, чтобы вернуть украинских мужчин домой", — отметил Сергей Пех.

 

Ранее мы писали, как происходит исключение из военного учета в Украине в 2024 году. Также в СНБО рассказали, что ждет граждан, уклоняющихся от призыва.

военный учет
мобилизация
военный билет
ТЦК и СП
военнообязанные
загранпаспорт Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость